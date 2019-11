Rivera confia en Andalusia per aconseguir un tomb electoral

El líder de Ciutadans i candidat a la Presidència del Govern espanyol, Albert Rivera, ha afirmat aquest dimecres que en les eleccions generals de diumenge pot haver un "canvi electoral" si els andalusos, que ja "van perdre la por al canvi", donen un bon resultat a la formació taronja.





En un acte electoral a Sevilla sobre un vaixell navegant pel Guadalquivir, i en què també ha intervingut el vicepresident de l'executiu andalús, Juan Marín, Rivera ha assenyalat que Andalusia és la comunitat autònoma més poblada d'Espanya.





Per això, creu si Cs obté "un gran resultat" i aconsegueix un percentatge de vots dos punts més al que diuen ara les enquestes i, gràcies a això, "20 escons més", va produir-se "un tomb electoral que no es ho espera ningú".





"Els que voten a Ciutadans es mereixen que diumenge a la nit aquest país es posi en marxa i hi hagi un govern com el d'Andalusia", ha dit en referència a lacoalición entre el seu partit i el PP, que es va poder formar gràcies al suport de Vox des de fora.









ADVERTÈNCIES DEL PSOE SOBRE ELS "FEIXISTES"





Segons Rivera, "els andalusos han perdut la por al canvi". Després dels comicis autonòmics de desembre de 2018, "el PSOE va envoltar el Parlament andalús perquè venien no sé quants milions de feixistes, perquè s'anava a acabar tot", però "l'únic que s'ha acabat a Andalusia és el martingales".





Creu que els andalusos "van a prendre nota" que, en el debat electoral del passat dilluns, el president del Govern central en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, va evitar aclarir si dimitiria davant d'una sentència condemnatòria a antics càrrecs públics socialistes pel cas de corrupció dels ERO.





De fet, ha argumentat que els que estaran "encantats de la vida" si Cs no obté un bon resultat són els corruptes, "els dels ERO, els de la Gürtel, els de la Púnica, els Pujol i els que volen trencar Espanya .





Igualment, ha acusat el candidat socialista a la Moncloa d'intentar "tapar amb els ossos de Franco" problemes com l'empitjorament de les dades de l'atur. "Tornem a segle XXI", ha demanat.





ELS ANDALUSOS VAN IGNORAR LES ENQUESTES





Rivera s'ha mostrat convençut que si "els moderats i els liberals" es mobilitzen i van a les urnes, Cs pot "donar una sorpresa i formar una majoria alternativa a la del PSOE amb Podem i els separatistes".





Així mateix, ha restat importància a la caiguda de la intenció de vot a Cs en els sondejos, recordant que a Andalusia el canvi de govern va ser possible perquè els votants "no van deixar d'anar a les urnes per cap enquesta".





"És clar que es pot, no estem condemnats", ha proclamat, proposant que es voti "amb il·lusió" i no "amb por, amb resignació o odiant" a altres.





LLEI DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC





D'altra banda, Rivera s'ha compromès a reactivar la negociació de la llei de finançament autonòmic, que està bloquejada des 2014 perquè ni el Govern de Mariano Rajoy ni el de Pedro Sánchez la van impulsar.





"La anem a reprendre i la van a negociar les 17 comunitats autònomes d'igual a igual, amb llum i taquígrafs, tenint en compte la dispersió territorial, la despoblació, l'envelliment de la població i el cost de la sanitat i l'educació", ha assegurat.





L'objectiu serà fer "una llei per a tots els espanyols, no per als separatistes de Catalunya", ha assenyalat, prometent també no "fer xantatge" a les autonomies "com va fer Sánchez" amb els lliuraments a compte que serveixen per finançar els serveis públics.