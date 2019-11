El primer Practicum europeu sobre acreditació de Joint Commission International es dóna cita a Centre Mèdic Teknon

Centre Mèdic Teknon, del Grup Quirónsalud, acull durant aquesta setmana un taller interactiu de cinc dies per a organitzacions d'atenció sanitària de tot el món: el Practicum de Joint Commission International (JCI) sobre acreditació i millora de la qualitat ( https: // www .jointcommissioninternational.org / barcelona-international-pràcticum-on-accreditation-and-quality-improvement-5day /) .





El taller formatiu acull 52 participants representants d'organitzacions sanitàries de 20paises, un èxit de convocatòria per sobre de les expectatives.





L'objectiu de la formació és la preparació de les organitzacions d'atenció sanitària, hospitals i centres mèdics, que aspiren a l'acreditació de la JCI, amb un programa educatiu interactiu i complet on s'expliquen els mètodes i estàndards de l'auditoria de la JCI. El Practicum s'ha dissenyat per fer que la preparació de l'acreditació sigui el més simple possible, aportant les millors pràctiques i processos necessaris per aconseguir l'èxit de l'acreditació.









El Practicum de Joint Commission International (JCI) sobre acreditació i millora de la qualitat ofereix tallers en grups reduïts durant els cinc dies. El programa també inclou conferències informatives i demostracions a l'hospital en diversos departaments de Centre Mèdic Teknon, incloent el servei d'urgències, la unitat de cures intensives (UCI), la unitat de semicrítics, el laboratori, la farmàcia, l'Institut del Cor i l'Institut Oncològic. En aquestes demostracions, els participants veuran un simulacre d'inspecció, entrevistant professionals i pacients reals.





El programa l'imparteixen Matthew Spurgeon, director d'Àmbit Internacional i Educació Digital de la JCI; Francine Westergaard, consultora principal de la JCI; i els consultors de la JCI, Sheila O'Leary, la Dra. Patricia Matejic, el Dr. Astolfo Franco i el Dr. Xavier Antón, que aporten una àmplia experiència i pràctica en seguretat del pacient, gestió de l'atenció mèdica i qualitat de l'atenció.





Estímul de la millora contínua en l'atenció al pacient





Joint Commission International (JCI) es va establir el 1994 com una divisió de JointCommission Resources, Inc (JCR), una filial controlada i sense ànim de lucre de The Joint Commission. A través de la certificació internacional, la JCI estén la missió de The Joint Commission a tot el món, ajudant a millorar la qualitat de l'atenció al pacient. La JCI treballa amb organitzacions internacionals d'atenció sanitària, agències de salut pública, ministeris de salut i altres en més de 100 països (www.jointcommissioninternational.org).





Segúnla Dra. Leticia Moral, directora general d'Assistència i Qualitat de Quirónsalud, "el model de qualitat de la JCI està específicament dissenyat per a les organitzacions sanitàries. Aquest model és un referent per al Grup Quirónsalud ja que garanteix la qualitat de l'atenció al llarg de tot el procés assistencial i té un gran poder dinamitzador per a la millora contínua dels centres".