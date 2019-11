Casado intenta frenar l'ascens de Vox apel·lant al vot útil

El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Pablo Casado, s'ha dirigit als indecisos que no saben a quin partit votar a quatre dies de les eleccions generals per recalcar que el PP és "fiable" davant de les "ocurrències" d'altres que no han governat, al·ludint de manera vetllada a Vox.





Per això, ha demanat un vot "patriòtic" al PP el diumenge per "treure a Pedro Sánchez" del Palau de la Moncloa perquè, segons ha dit, si es vota el mateix que a l'abril el secretari general del PSOE seguirà en el Govern.





"Em vull dirigir als espanyols que estan dubtant per dir-los que només hi ha una fórmula per treure a Sánchez de la Moncloa: no hi ha res més patriòtic avui que votar el PP per tirar a Sánchez de la Moncloa. Tota la resta, li acaba beneficiant", ha assegurat Casado en un acte al Palau de Congressos de Saragossa al costat del president del PP d'Aragó, Luis María Beamomte, i l'alcalde de Saragossa, Jorge Azcón.









Després d'assegurar que ell rebutja la "política de barra de bar" i als quals "volen ser seleccionador nacional des del sofà de casa", ha afirmat que per a "resoldre una crisi econòmica i territorial cal haver governat" a Espanya, tenir " equips "que han estat al capdavant i programes" que s'han provat". "No s'ha de tenir ocurrències, cal ser sensat i cal ser fiable", ha proclamat, per apel·lar al vot útil al PP per "rescatar Espanya de nou dels que volen trencar-la i arruïnar com sempre".





Casado ha criticat que Sánchez no contestés les seves preguntes en el debat a cinc de dilluns passat, entre elles si creu que Catalunya és una nació o què és la plurinacionalitat, i li ha recriminat que "mirés cap avall" i "no aguantés la mirada" . Al seu entendre, un polític "ha de mirar de cara sempre" i "dir la veritat". "El castell de cartes de Sánchez cau, però ell menteix i baixa la mirada", ha proclamat, per afegir que els espanyols no mereixen un govern que els "menteixi".





"ENS JUGUEM EL SER O NO SER D'ESPANYA"





Davant la situació a Catalunya, el president del PP ha afirmat que en aquestes eleccions es "juguen molt" com el "ser o no ser d'Espanya". "Ens hi juguem massa, diria fins i tot que la pròpia continuïtat històrica de la nostra nació. Sona molt greu però és així", ha afirmat.





En clau econòmica, ha afirmat que les dades evidencien que Espanya ja està en crisi i ha recalcat que a Espanya "hi ha 16.000 aturats més en total des que ha arribat Pedro Sánchez".

"Una vegada més, ens deixen a Espanya fosa", ha manifestat, per afegir que només el PP sap "arreglar" l'economia com ho van fer en el passat José María Aznar i Mariano Rajoy. A més, ha criticat que Sánchez presumeixi que va a fer vicepresidenta econòmica a Nadia Calviño. "Però si les dues ministres de l'atur són Calviño i Montero", ha asseverat.