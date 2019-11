Rufián retreu a Sánchez rebentar la separació de poders

El candidat d'ERC a les eleccions generals, Gabriel Rufián, ha acusat aquest dimecres al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, d'haver rebentat la separació de poders a l'Estat: "Pere, ningú com tu s'ha merescut tant ser derrotat en Catalunya aquest 10N. Deixa de fer el ridícul".





Així ha contestat en un míting de campanya al Cinema la Unió Social de Flix (Tarragona) davant unes 500 persones a les declaracions de Sánchez en què ha dit que la Fiscalia depèn del Govern i que d'aquesta manera aconseguirà l'extradició de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.





"Està trencant i rebentant la separació de poders, inherent a qualsevol democràcia, amenaçant amb utilitzar la Fiscalia en contra de la dissidència política catalana", ha recriminat.

Rufià ha alertat que en 48 hores Sánchez ha "insultat i atacat a l'escola pública catalana", als mitjans de comunicació públics catalans i, segons ell, ha criminalitzat als votants de l'1-O.









Davant d'això, ha ironitzat que "ara que a la Junta Electoral Central (JEC) li dóna per prohibir tantes coses, podria prohibir fer el ridícul en campanya", i ha fet broma amb que diria que Espanya és una república bananera però no ho pot dir perquè no és una república.





El candidat republicà ha reivindicat la història "impol·luta" d'ERC, des del expresident Lluís Companys afusellat pel franquisme fins al líder del partit, Oriol Junqueras, empresonat per l'1-O, i la secretària general, Marta Rovira, que està a Suïssa .





Per això i davant les crítiques recents d'altres formacions independentistes, ha defensat que ERC no ha d'acceptar "cap lliçó de ningú, ni de republicanisme ni d'esquerres ni d'independentisme".





SÁNCHEZ "ESTÀ DARRERE DE LA REPRESSIÓ"





El president del Parlament, Roger Torrent, també ha carregat contra Sánchez perquè creu que "se li ha escapat de les mans la campanya, amb aquesta obsessió de la gran coalició amb el PP ha admès que controla la Fiscalia".





"Avui s'ha vist clarament que està darrere de la repressió. Sánchez, si vostè ens vol a la presó li direm que guanyarem", i ha reiterat que no poden permetre que el PSC guanyi les eleccions a Catalunya.





La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha demanat persistir fins a aconseguir la independència de Catalunya i ha assenyalat que cal sumar més suports i construir una unitat estratègica amb els partits independentistes: "Som els primers a construir-la i tirar-la endavant", ja que considera que no han de polemitzar entre ells sinó centrar-se en el seu adversari comú que és l'Estat.





El número tres al Congrés, Joan Josep Nuet, ha cridat a concentrar el vot sobiranista a ERC el 10N per poder vèncer el PSC i ha apel·lat a les persones que "potser abans van votar socialista, van votar convergent o als comuns" a apostar per l'únic partit que, al seu parer, pot guanyar els comicis.





Ha assenyalat que hi ha dues opcions el 10N: "Que guanyi el PSOE a Catalunya i que això signifiqui una lectura que la sentència de 100 anys de presó contra els nostres amics i companys és benvinguda en aquesta terra, o que guanyi el groc republicà i que els 16 jutges del Tribunal Suprem tinguin la nit del 10N un bon mal de panxa".





Durant l'acte, diverses de les persones que han intervingut, entre ells Torrent i Rufián, han lamentat la mort de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per expressar el seu condol i enviar-li un "càlid" abraçada.





A més, han reproduït un vídeo del pare de Junqueras, Artur Junqueras, en el qual diu que el seu avi va estar empresonat per les seves idees i que ara passa el mateix amb el seu fill: "Vam començar amb la família amb gent a la presó i a hores d'ara també i pel mateix motiu".