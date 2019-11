El Regne Unit rectifica i demana més informació a la Fiscalia per jutjar Ponsatí

Les autoritats britàniques han confirmat aquest 7 de novembre que l'ordre de detenció europea dictada pel jutge de Tribunal Suprem Pablo Llarena sobre l'exconsellera d'Educació catalana Clara Ponsatí segueix el seu curs i han demanat disculpes a les autoritats espanyoles per un error de "falta de comunicació "sobre la tramitació de la mateixa.





En concret, en un primer moment les autoritats britàniques han contestat a l'ordre de detenció i entrega contra Ponsatí, escapolida a Escòcia per un delicte de sedició, al·legant que la petició "és desproporcionada" acord amb la seva legislació .













No obstant això, hores després des de la Unitat Oficina Sirene (cooperació policial europea) s'ha remès un altre document amb caràcter urgent a les autoritats espanyoles en què aclareix l'ordre anterior. "La nostra resposta afirmava incorrectament que l'ordre era desproporcionada -no és desproporcionada, només que actualment no té informació essencial", es llegeix en el document difós per Moncloa.





"MANCA D'INFORMACIÓ ESSENCIAL"





Des Moncloa han explicat que la qualificació de "desproporcionada" amb la qual les autoritats britàniques s'han referit a l'ordre d'extradició es deu a un "error" de comunicació a l'hora de traslladar la informació a les autoritats espanyoles, que ja ha estat comunicat a l'Ambaixada espanyola. "Demanem disculpes per aquesta falta de comunicació", han dit per la seva part des del Regne Unit.





Les autoritats policials britàniques, que reben l'execució de l'ordre de detenció i lliurament a través del sistema de cooperació Sirene, porten a terme un control formal d'admissió a través de la National Crime Agency abans d'ordenar l'arrest i remetre la sol·licitud de lliurament a les autoritats judicials britàniques.





En aquesta nova comunicació, la Unitat Oficina Sirene ha indicat a les autoritats espanyoles que la sol·licitud presentada sobre Ponsatí no proporciona actualment suficients detalls sobre la naturalesa de l'delicte i atribueix qüestions com el moment i lloc en què es va cometre. Així mateix, en la mateixa ha de figurar una clara connexió entre el delicte i la persona nomenada.





Per això, reclamen a les autoritats espanyoles que proporcionin amb "caràcter d'urgència" la informació sol·licitada. Un cop fet, indiquen, la sol·licitud haurà de ser certificada per la National Crime Agency.





En aquest cas concret, segons fonts de Moncloa, SIRENE ha transmès a les autoritats policials espanyoles que cal aportar informació complementària en relació amb l'euroordre emesa per cursar la detenció i lliurament de Ponsati però, a el fer-ho, "han al·ludit a una qualificació com de petició "desproporcionada", expressió que en cap moment havia emprat la National Crime Agency.





En aquest sentit, han apuntat que la sol·licitud cursada segueix pendent de ser admesa i que s'estan fent les gestions pertinents per a concretar i facilitar la informació que sigui necessària "per mitjà dels procediments de cooperació judicial i policial previstos".





A més, el Govern espanyol ha recordat que la sol·licitud d'execució d'una ordre de detenció i lliurament europea és un procés de caràcter eminentment judicial.





Llarena, que instrueix la causa pel 'Procés' va emetre aquest dimarts una nova ordre europea de detenció i entrega contra Ponsatí, escapolida a Escòcia, per un delicte de sedició després de descartar el de malversació a la llum de la sentència dictada per la Sala Penal de l'Tribunal Suprem, segons la qual, la cessió d'espais per a la celebració de l'referèndum il·legal que se li imputa a ella no entraria en aquest tipus delictiu.