Catalunya lidera les fallides d'empreses en el que va d'any

Catalunya segueix com a líder en nombre de concursos de creditors a Espanya. Les dades no són gens favorables i tot apunta que en el conjunt de 2019 aquesta comunitat superarà els 403 concursos que va registrar el 2018.





Segons les dades facilitades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), fins al setembre han fet fallida 374 empreses a Catalunya, el que representa una variació anual del 3,6%. El total a Espanya en aquest període ha estat de 1.384 concursos i creditors. D'aquesta manera, més del 27% den total es produeixen a Catalunya.





Aquest percentatge és lleugerament superior a el de tot 2018, per la qual cosa la constant negativa d'aquest indicador de l'activitat empresarial catalana es manté. Caldrà veure com afectarà la situació per les protestes dels radicals després de la sentència de Tribunal Suprem.





Des de la signatura D&B, la visió és més pessimista amb Catalunya, ja que el percentatge ha ha passat del 19,64% que representava Catalunya en el total nacional en 2017 a un 24,26% el 2018. És a dir, la comunitat catalana va passar de representar gairebé un de cada cinc concursos a gairebé un de cada quatre). La xifra de 2019 és del 27,32%.





Per la seva banda, Axesor assenyala que les insolvències empresarials van créixer al setembre gairebé un 40%, fins a les 427 fallides, la xifra més alta des de 2015.





Catalunya va ser cap de llista, amb 144, el que representa un augment interanual del 73,49%, després d'un creixement en el mes d'agost del 318,18%.





PANORAMA NACIONAL





Segons dades de l'INE, l'increment dels concursos de creditors a Catalunya mesurats interanualment va ser del 3,6%. La xifra és inferior a la Madrid -que va créixer un 9,9% - i a la mitjana nacional, -un 9,1% -.





Madrid probablement també superi la xifra de fallides de l'any passat, ja que sumava 223 fins a setembre i va acabar 2018 amb 253.





Són dades que reforcen la perspectiva de desacceleració de l'economia. El Govern preveu un creixement de l'2%, encara que moltes institucions han rebaixat aquesta previsió a l'1,9% i a l'1,8%.