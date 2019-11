Borrell diu que la Fiscalia té autonomia funcional: "No és independent"

El ministre d'Afers Exteriors en funcions, Josep Borrell, ha assegurat aquest dijous 7 de novembre que les declaracions de president en funcions, Pedro Sánchez, sobre l'actuació de la Fiscalia en el cas de Carles Puigdemont no donen lloc a malentesos.





"La Fiscalia no és independent, té autonomia funcional", ha sentenciat.





"Qualsevol persona benintencionada que escolti això, i que no li busqui tres peus al gat ho pot entendre. Jo ho vaig entendre així", ha afirmat Borrell en una entrevista a COPE.





Així, ha recalcat que el Govern central li pot demanar a la Fiscalia que iniciï procediments "en defensa l'interès general" perquè "no és independent, sinó que té autonomia funcional".





Aquest dimecres, Sánchez va generar una polèmica en insinuar en una entrevista que la Fiscalia actua sota les ordres de Govern central per portar de tornada a Espanya a l'expresident català fugat Carles Puigdemont.





Borrell ha reiterat que el Govern central, en el cas de Puigdemont, li pot demanar al fiscal general que estudiï de quina manera es pot procedir a demanar la seva extradició. "És clar que pot fer-ho, després el fiscal actua en el marc de la seva autonomia funcional", ha tancat el titular d'Exteriors, resumint que la Fiscalia té el seu criteri, però no viu al marge de l'Executiu.





Així mateix, sobre quines mesures podia prendre el Govern de España si Bèlgica no extradeix l'expresident català, el titular d'Exteriors ha defensat que "entre decisions judicials, només hi caben decisions judicials".





Segons ha defensat, en aquest procés els governs "no intervenen" i es tracta d'una relació "entre sistemes judicials". Pel que l'executiu espanyol "no farà res" contra el govern belga. "No va a declarar la guerra a Bèlgica", ha ironitzat el titular d'Exteriors.





"Les coses no es resolen amb pugnes interestatals. Abans es resolien de ministre d'Interior a ministre d'Interior, era un govern que li demanava l'extradició a un altre govern, no hi havia cap verificació de les conseqüències de el marc legal", ha assenyalat.