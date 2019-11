El sector immobiliari s'encalla a Barcelona

El mercat immobiliari sembla estar a la baixa a Barcelona. Només cal fer una ullada des del cel, o des d'un punt elevat de la ciutat per veure que el nombre de grues ha anat a menys. I no és qüestió només d'observació pura i dura, les dades hi són. El grup immobiliari Coldwell Banker Richard Ellis (CBRE) ha elaborat un estudi en el qual indica que el nombre de contractacions de serveis de grues per a la construcció ha caigut un 8% el 2018.













Les causes d'aquests descensos no estan clares, però hi ha un clar estancament de el mercat de la construcció, tant d'habitatges com d'oficines. Pel que fa a habitatges, aquest 2019 hi ha hagut una caiguda de el 4% ja que es comptabilitzen 260 projectes tant de construcció com de rehabilitació enfront dels 272 registrats el 2018. Pel que fa a oficines, hotels o establiments comercials, hi ha 37 projectes en desenvolupament, fet que suposa un 37% més que l'any anterior i altres projectes com escoles o residències per a gent gran sumen un total de 25 projectes.





Per tant, hi ha més construccions i rehabilitacions d'oficines i hotels que d'habitatges. On més habitatges es construeixen segueix sent a l'Eixample i el districte de Sant Martí, però ha estat al barri de Les Corts, amb cinc projectes més i Sant Andreu, amb tres més els que més hanm crescut. Pel que fa a oficines, Sant Martí és qui s'emporta el gran negoci, i més concretament el barri conegut com 22 @ que es porta un total de 12 projectes.





Algunes fonts apunten que aquesta caiguda pot ser fruit de la normativa aplicada per l'ajuntament d'Ada Colau de regular la construcció i rehabilitació d'habitatge nou amb la condició que les immobiliàries destinin un 30% d'aquestes promocions a habitatge de protecció oficial. El grup CBRE, en canvi, diu que encara és aviat per avaluar si ha tingut alguna cosa a veure la normativa aprovada a finals de 2018 pel consistori català, però que en l'informe de 2020 es podrà conèixer millor l'impacte.