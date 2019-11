EL PSOE descarta qualsevol acord amb els independentistes després de les eleccions

El ministre d'Exteriors en funcions, Josep Borrell, ha descartat la possibilitat que el PSOE busqui acords amb els partits independentistes després de les eleccions del proper 10 de novembre per formar un Govern, en el cas que li donessin els números per governar, ja que "ells mateixos han tancat totes les vies" de pactes en situar-se "fora" de la Constitució Espanyola.





"Sánchez ho va intentar, el arribar a acords dins el marc de la Constitució i no va ser possible perquè se li plantejaven acords fora de el marc constitucional i a partir d'aquest moment es va interrompre la recerca de l'acord, de manera que ells mateixos han tancat totes les vies ", ha explicat Borrell en una entrevista a Cope





A més, el socialista ha indicat que després del que "han dit i fet" els independentistes, des que Sánchez va arribar a la Moncloa, "no es van a sortir d'aquest marc mental" i van a "plantejar acords que desborden la Constitució" .





Així que Borell ha insistit que "no hi haurà" acords, a l'igual que "no els hi ha hagut" fins ara.





ACORDS ACTUALS AMB INDEPENDENTISTES





No obstant això no ha tancat la porta a mantenir els acords que té el PSC amb JxCat en quaranta-tres ajuntaments de Catalunya, depenent "de quina sigui l'alternativa" perquè de vegades, ha destacat, "a la vida no sempre cal escollir entre el bo i el millor, sinó entre el menys bo i el pitjor".





Per a això, ha posat d'exemple el suport de PSC a A Comú, el partit d'Ada Colau, a l'ajuntament de Barcelona perquè era, al seu parer, millor alternativa que governés el líder d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall.





"Francament, jo sóc molt crític amb Colau, ho he estat sempre i no tinc cap entusiasme en governar amb ella, però si l'alternativa és que l'alcalde de Barcelona sigui Maragall, cal escollir entre almenys bo i el pitjor", ha puntualitzat.