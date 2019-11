El PP demana a la Junta Electoral que vigili i impedeixi "desafiaments a la jornada de reflexió" de Tsunami Democràtic

El PP recorre aquest dijous 7 de novembre davant les quatre juntes electorals provincials (JEP) de Catalunya els "desafiaments a la jornada de reflexió" que veu en les convocatòries culturals i de lleure per a aquest dissabte promogudes per Tsunami Democràtic, ha explicat la candidata popular a les eleccions generals per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo.





En roda de premsa, ha dit que presentaran quatre recursos, un per província, perquè aquesta autoritat vigili i impedeixi "aquests actes que no només podrien derivar en un atac clar a les eleccions, sinó que ja en si mateixos són actes electorals de propaganda a favor de la causa independentista ".









"Un pícnic festiu, reunint-se un grup d'amics per passar-ho bé una tarda de dissabte, no seria un delicte electoral, un intent de sabotatge a les eleccions, de presa de col·legis electorals, sí", ha dit Álvarez de Toledo, i ha opinat que aquests actes tenen poc de festius i són 'jugueteos' per tal d'ocupar col·legis.





Ha exigit a el Govern de Pedro Sánchez que protegeixi la jornada electoral del diumenge a Catalunya, i preguntada per a qui ha de dirigir la instrucció de la junta, si es desconeix qui hi ha darrere de Tsunami Democràtic, ha dit: "El Govern espanyol crec que no vol esbrinar-ho, però potser sí sàpiga qui hi ha darrere "i no ho vol dir perquè pot haver futurs socis, ha considerat.

















Sobre informacions de la Guàrdia Civil, de membres de CDR detinguts en l'Operació Judes, i que apunten que el president de la Generalitat, Quim Torra, hauria valorat tancar-se al Parlament com a resposta a la sentència de l'1-O, ha dit: " el senyor Torra haurà d'acabar declarant, imputat. de fet considero que la Fiscalia i els jutges haurien de cridar-lo a declarar ", el que creu que passarà.





Preguntada per les insinuacions de Sánchez que Fiscalia depèn de l'Executiu, al parlar sobre l'extradició de l'expresident català Carles Puigdemont, la popular ha dit: "Sí hi ha separació de poders i la frase de Sánchez és tres coses: fal·laç, patètica i perillosa", perquè serveix de coartada als que argumenten que a Espanya no hi ha un Estat de Dret, ha dit.





SUPORT A L'CONSTITUCIONALISME





Durant la campanya, Álvarez de Toledo ha proposat donar suport amb pressupost al constitucionalisme, i a qüestions de com es concretaria, ha dit que a través de suport a jutges, fiscals, policies i guàrdies civils, que "a Catalunya ho passen molt malament" ja que , segons dades que no ha precisat, no volen anar a treballar a aquesta comunitat autònoma, mentre que també s'ha plantejat crear una xarxa d'escoles amb el castellà com a llengua vehicular.

També proposa crear una televisió pública a Catalunya "constitucionalista, en el sentit democràtic, que sigui veritablement plural, en espanyol", perquè creu que TV3 és només per a una part, alhora que TVE hauria de ser més activa en la defensa del pluralisme, fitant que la seva proposta no és ideològica, sinó democràtica.





Preguntada per quines propostes té davant reptes actuals com les dificultats d'emancipació dels joves a Espanya i l'envelliment de la població, ha acusat els socialistes d'incapacitat per gestionar l'ocupació en situacions de crisi i la solvència econòmica, el que repercuteix en joves i dependents, i ha dit que el seu partit té un pla d'habitatge per a joves, mares i aturats de llarga durada en el seu programa.





També promet incentius per a la contractació de col·lectius en risc d'exclusió, impulsar la conciliació familiar, i sobre les demandes de Comunitats Autònomes que augmenti l'aportació estatal a el Sistema de la Dependència fins al 50% que marca la llei --i que està en el 12% a Catalunya-- ha respost que "caldrà fer una anàlisi a l'endemà d'arribar a el Govern de quina és la situació econòmica exacta".





GESTACIÓ SUBROGADA





Preguntada per la seva opinió sobre la maternitat subrogada ha dit que "favorable", advocant per regular la gestació subrogada per evitar mercantilització, i ha afegit que és una opinió personal, no de portaveu de el partit, i que ha d'haver llibertat de vot dels diputats en assumptes morals com aquest, així com l'avortament i l'eutanàsia, fora de la disciplina de vot de partit.





Sobre la definició de patriotisme i nacionalisme, ha dit que els dos termes no tenen res a veure: "El nacionalisme anteposa la nació a la llibertat individual" que implica una visió monolítica, mentre que el patriotisme és reconeixement de la pluralitat i la defensa que aquesta pluralitat és compatible amb un projecte comú reconeixent la llibertat individual, ha defensat.