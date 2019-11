Borràs desacredita el sumari de l'Audiència Nacional sobre els CDR

El cap de llista d'JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha apel·lat aquest dijous 7 de novembre a el "sentit comú" després de no donar credibilitat a les informacions sobre les activitats presumptament que duien a terme membres dels CDR empresonats per ordre de l'Audiència Nacional.





En declaracions als mitjans al Prat de Llobregat (Barcelona), s'ha referit a les declaracions d'un dels membres dels CDR assegurant que pretenien ocupar el Parlament durant dies amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i dels presumptes contactes que mantindrien amb la germana de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.





"Apel·lem a el sentit comú davant notícies que surten amb l'única voluntat de seguir intoxicant i criminalitzant un moviment com és l'independentisme", ha recalcat Borràs, deixant clar que a JxCat no els consta cap pla per ocupar el Parlament.





Segons la candidata, Torra pot entrar i sortir de Parlament quan vulgui, i ha afegit: "Necessita trobar-se en un pont en un cotxe amb la germana de Puigdemont, quan Torra i Puigdemont es veuen quan volen?".





"CAUSA GENERAL CONTRA L'INDEPENDENTISME"





A l'preguntar-li per si considera presos polítics als investigats per aquests fets, Borràs ha respost: "Són persones que formen part de la causa general contra l'independentisme, naturalment que sí".





"Reivindiquem sempre tots els presos polítics, tant els que coneixem amb noms i cognoms com els anònims", ha tancat.