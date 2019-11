El Govern alemany aprova un projecte per prohibir les bosses de plàstic

El Govern d'Alemanya ha aprovat aquest dimecres un projecte de llei que preveu la prohibició de les bosses de plàstic utilitzades principalment en botigues, en un intent per posar límit a un "malbaratament" que ara com ara deixa fora un altre tipus d'envasos similars com les bosses d'escombraries.





"Les bosses de plàstic són la personificació del malbaratament de recursos: estan fetes de petroli cru i sovint només es fan servir durant uns minuts", ha explicat la ministra de Medi ambient, Svenja Schulze.









La iniciativa es refereix a les bosses plàstiques típiques que es reben a la caixa dels supermercats o altres botigues --i que ja s'acostumen a pagar--, així com altres biodegradables i aquelles a base de productes biològics. No afecta bosses especialment primes, per a fruites i verdures, per exemple, així com les bosses més robustes amb un gruix de 50 micròmetres o més.





Una vegada rebut el vistiplau del Consell de Ministres, la reforma passa al Bundestag i al Bundesrat, les dues càmeres que formen el Parlament alemany. El text plantejat pel Govern preveu una moratòria de sis mesos durant la qual es podran continuar fent servir les bosses prohibides.





Les últimes mesures adoptades a Alemanya per controlar la utilització d'aquest tipus d'embolcalls ja s'ha traduït en una reducció del seu ús: de les 68 bosses usades per càpita el 2015 es va passar el 2018 a unes 20. Schulze, no obstant això, no preveu que la nova reforma suposi una disminució significativa.