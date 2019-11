El Bayern, el PSG i la Juventus, a vuitens de la Champions

La quarta jornada de la fase inicial de la Lliga de Campions va deixar aquest dimecres la classificació matemàtica per a vuitens de final del París Saint-Germain, la Juventus i el Bayern, mentre que el Manchester City té la classificació molt a prop tot i haver empatat (1-1) contra l'Atalanta.





L'equip parisenc va fer els deures a casa (1-0) contra el Bruges, amb un gol d'Icardi en el primer temps. Els de Thomas Tuchel es van adormir en alguns trams del partit i van donar ales al rival. Navas va aturar un penal i va permetre la victòria d'un PSG que és líder de grup amb 12 punts.













El Bayern també va complir contra l'Olympiacos (2-0), tot i que els gols no van arribar fins a la segona meitat. Coman va trobar Lewandowski quan faltaven 20 minuts pel final i Perisic va certificar el 2-0 al minut 89, poc després de sortir al camp. El Bayern suma 12 punts.





Per la seva banda, la Juventus es va classificar per a vuitens gràcies a un gol de Douglas Costa al minut 93, que va tombar un bon Lokomotiv de Moscou (1-2). Ramsey va avançar els italians, però Mirantxuk va empatar poc després. Cristiano va ser qui més ho va provar, fins que va ser substituït per Dybala. El triomf dels de Torí no el va aprofitar l'Atlètic de Madrid, que va perdre (2-1) a Leverkusen.