JUPOL recorre al Suprem perquè els policies desplaçats a Catalunya puguin votar

El sindicat JUPOL, majoritari a la Policia Nacional, ha presentat un recurs d'empara al Tribunal Suprem per garantir el dret a vot dels 2.800 agents de la Policia Nacional i Guàrdia Civil, segons les seves dades, que han estat desplaçats a Catalunya per preservar la seguretat tant en la jornada de reflexió com el dia de les eleccions, el proper 10 de novembre.





Segons ha explicat el secretari general de JUPOL, José María García, "prop de 1.800 policies i aproximadament 1.000 guàrdies civils no han pogut exercir el seu dret a vot" per correu tot i que dos informes, un de Correus i un altre de la Secretaria de la Direcció General de Política d'Interior, han confirmat la viabilitat que el vot dels agents desplaçats arribi a temps a l'escrutini.





García ha ressaltat, en roda de premsa, que l'informe de Correus especifica que "hi ha la possibilitat material d'habilitar mitjans excepcionals tant materials com humans per a garantir el dret a vot dels agents desplaçats", així com l'informe de la Direcció General que trasllada "el seu criteri favorable a l'habilitació de qualsevol procediment que pogués establir-se per garantir l'exercici de el dret de sufragi dels agents que per circumstàncies excepcionals i sobrevingudes no hagen pogut exercir el seu dret a vot".





D'esquerra a dercha: El secretari d'Organització de JUCIL, Jesús Page, el secretari general de JUPOL,

José María García, i el portaveu de JUPOL, Pablo Pérez, en roda de premsa.





"Ens sorprèn molt que la Junta Electoral Central (JEC) manifesti de forma sorprenent la impossibilitat de modificar el procediment de vot per correu donat la proximitat del dia de les eleccions, manifestant igualment, la impossibilitat que aquest vot arribi a termini per a ser escrutat per les meses electorals tot i els informes emesos", ha puntualitzat García.





També ha recordat que l'article 74 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General estableix que "El Govern habilitarà els mecanismes necessaris per al vot per correu de personal embarcat en vaixells, bots de pesca, Forces Armades a l'Exterior i Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat fent expressa referència a la Policia Nacional".





Per això, JUPOL i l'associació professional de la Guàrdia Civil JUCIL --aquesta última sense representació al Consell de l'institut armado--, han decidit interposar a través de la plataforma JUSAPOL el recurs d'empara electoral a l'entendre que el Govern hauria d'haver previst com garantir el vot.





Segons la seva opinió, no ha existit "cap bona fe" per part de Govern d'ajudar els policies i guàrdies civils afectats perquè si la decisió de desplaçar a milers d'agents "s'hagués comentat amb anterioritat", tots els afectats "podrien haver exercit el seu vot" amb antelació.





ES ACOLLIRAN AL SEU DRET A VOT





García ha reconegut que després que la JEC adoptés la decisió el passat 6 de novembre i que els sindicats hagin interposat el recurs un dia després, i tres de cara a les eleccions, el temps ""passa depressa" per poder resoldre el conflicte, però "que ha de ser així" perquè els agents implicats "tenen el seu dret a votar".





Per la seva banda, el secretari d'JUPOL, Pablo Pérez ha advertit que en el cas que no hi hagi sentència a temps, els policies i guàrdies civils desplaçats van a sol·licitar el dret a votar i per tant la seva falta d'assistència a la feina durant les quatre hores que estableix la llei.

"Que sigui Interior, oa qui sigui procedent, qui els denegui el seu dret perquè la llei autoritza que tenen quatre hores per exercir el seu vot", ha conclós.





Pérez ha explicat que aquest segon pas que van a prendre, en el cas que no arribi a temps la resolució, és a causa que el Govern "ja sabia, des de la sentència del procés i dels disturbis, que s'anava a embolicar el dia de les eleccions "i no ha planificat" amb temps "el dispositiu de seguretat. "Si s'hagués planificat amb temps suficient, això no hauria passat", ha afegit.





A més, García també ha avisat que si no surt favorable la resolució a temps, JUSAPOL va anar "fins al final", incloent la possibilitat d'"impugnar les eleccions" o "al menys" totes les meses electorals en què "havien de haver votat els companys" desplaçats.





"Entenem que ha de ser així perquè se'ns està privant de el dret de tot ciutadà que és anar a votar el dia de les eleccions. El temps és just, però la resposta de la JEC va ser ahir a última hora i no ens ha quedat una altra que reaccionar", ha sentenciat.





MÉS AGENTS AFECTATS PER ALTRES DESPLAÇAMENTS





Per la seva banda, el secretari d'Organització de JUCIL, Jesús Page, ha destacat que a més dels gairebé 2.800 agents desplaçats a Catalunya hi ha més policies i guàrdies civils que tampoc han pogut exercir el seu dret a l'ésser també traslladats als llocs "en els quals els mobilitzats a Catalunya havien de prestar el seu servei normal".





A tots ells, Pérez ha sumat "prop de 300 companys més" d'Andalusia que tampoc podran anar a votar el 10 de novembre, ni han pogut demanar a temps el vot per correu, perquè són els suplents dels desplaçats de Sevilla a Catalunya que a primera instància anaven a "cobrir" la seguretat de el partit Sevilla-Betis a la capital andalusa. "Ara el van a cobrir un altre agents d'altres províncies i ells tampoc podran exercir el seu dret", ha insistit el portaveu.





Abans de prendre la decisió de presentar el recurs, García ha assegurat que han intentat contactar amb el Ministeri de l'Interior i amb el director general de la Policia Nacional, Francisco Prado, però que en cap dels dos casos han tingut èxit.





"Sembla ser que les trucades que realitzem a el ministre Fernando Grande-Marlaska no les agafa mai o estarà una mica saturat amb altres reunions", ha puntualitzat.





Segons ha indicat García, l'última conversa amb Prado va ser "fa una setmana i mitja" per sol·licitar-li informació de "com estava el tema a Catalunya" i la resposta va ser que "es vol transmetre que hi ha absoluta normalitat" a la comunitat autònoma. "Aquests dies han estat més tranquils, però no normalitat i a més hi ha hagut agressions a companys, fins i tot amb quatre ingressats, són 240 ferits així que no és la normalitat que volen transmetre", ha conclòs.