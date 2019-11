La RAE elimina de la definició d'homeopatia el seu poder "curatiu"

La Real Acadèmia Espanyola i l'Associació d'Acadèmies de la Llengua Espanyola ha decidit esmenar l'accepció d'homeopatia, així acaba amb la seva "capacitat curativa" i es conforma amb descriure la seva pràctica, a la qual atribueix amb un "suposadament" produir símptomes "iguals o semblants als que es tracta de combatre".





Aquesta ha estat només una de les modificacions que ha presentat aquest dijous dins de l'última actualització del Diccionari de la llengua espanyola (DLE). Concretament, s'han produït fins a 1.100 modificacions, entre les quals també es troben també acupuntura, agulla, osteopatia, anirídia o analèrgic.





La caça a les pseudociències ha arribat a el llenguatge amb la modificació d'homeopatia. Fins ara es considerava un "sistema curatiu que aplica a les malalties, en dosis mínimes, les mateixes substàncies que, en majors quantitats, produirien símptomes iguals o semblants als que es tracta de combatre".





Mentrestant, que des de ja a la web i des de gener a l'edició en paper, es pot llegir la nova definició: "Pràctica que consisteix a administrar a algú, en dosis mínimes, les mateixes substàncies que, en majors quantitats, produirien suposadament en la persona sana símptomes iguals o semblants als que es tracta de combatre".









L'acupuntura, una altra tècnica en dubte, també modifica la seva definició. En aquest cas, l'esmena afegint que es tracta d'una tècnica "tradicional xinesa". De "tècnica terapèutica que consisteix en clavar agulles en punts determinats de el cos humà" passa a "tècnica terapèutica de la medicina tradicional xinesa que consisteix en introduir agulles en punts determinats de el cos del pacient".





D'altra banda, a la primera accepció d'osteopatia, que defineix com a terme mèdic usat per a la malaltia òssia. Afegeix com accepció que es tracta d'una "teràpia de medicina complementària consistent a aplicar massatges i altres tècniques de manipulació dels músculs i les articulacions per tal de restablir el funcionament normal de el cos humà".





Per arribar a ampliar aquesta accepció, la RAE abans ha decidit afegir una 'addició de forma complexa' a la paraula medicina. D'aquesta manera, reconeix l'ús de 'complementària' darrere de medicina, dotant-li a la paraula d'una interpretació nova; com ja va fer l'acadèmia anys abans la combinar medicina amb 'intensiva', 'legal' i 'nuclear'.





Així, medicina complementària, no inclosa fins ara en el diccionari però amb un significat i ús clar dins de les teràpies alternatives, es defineix com "conjunt de pràctiques terapèutiques que s'empren com a complement de la medicina convencional".





ALTRES NOVETATS





La RAE inclou com a segona accepció d'agulla la definició de "vareta prima i punxeguda per un extrem, generalment d'acer, que s'usa en acupuntura introduint-la en punts determinats de el cos".





Esmena d'etimologia d'article a la paraula malària seva etimologia ve de mala ària 'mal aire'; inclou analèrgic/a, que significarà "que no produeix al·lèrgia", derivat de al·lèrgic (d'an- i al·lèrgic) i posa com a exemple dentifrici analèrgic.





A més, inclou la paraula andropàusic/a per definir a l'home "que està en l'andropausa", és a dir el climateri masculí; i inclou com accepció aquelles definicions pertanyent o relatiu a l'andropausa, com "crisi andropàusica". I per primera veu inclou el terme mèdic anirídia que defineix com la "falta congènita de l'iris de l'ull".