Els Mossos esperen una jornada electoral "tranquil·la" però vigilaran totes les escoles

Els Mossos d'Esquadra esperen que la jornada de les eleccions de diumenge transcorri dins de la normalitat i que sigui "tranquil·la", però han previst un dispositiu amb vigilància en tots els col·legis electorals després de gairebé un mes marcat per les protestes independentistes contra la sentència de l'1-O.





Els màxims comandaments de el cos s'han reunit aquest dijous al Complex Central de Sabadell (Barcelona) per tancar els detalls del dispositiu 'Urna' per a les eleccions. La policia catalana ha establert que totes les escoles electorals tinguin vigilància policial, en alguns casos estàtica i en altres dinàmica, i no s'espera que es produeixin incidents rellevants.









El dispositiu serà executat per agents dels Mossos, tot i que es manté la coordinació amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, els efectius només actuarien en un context de "incidència global".





Els comandaments de Mossos confien que la jornada de les eleccions es desenvolupi dins de la normalitat, tot i que són conscients que la jornada de reflexió de dissabte "surt del que és habitual".





El moviment Tsunami Democràtic ha convocat per al dia de reflexió una "jornada de desobediència a la Junta Electoral" i ha cridat a omplir les places de Catalunya de 16 a 22 hores en una jornada política, cultural i festiva amb centenars d'activitats en més de 200 municipis, la qual cosa genera incertesa en el cos policial català.





"MÀXIMA ACTIVACIÓ"





La Prefectura de el cos ja ha ordenat aquesta setmana a tots els seus efectius que es preparin per a un escenari de "màxima activació" de cara al 10N per protegir els col·legis electorals.





A més, la Prefectura també ha acordat per al dissabte i el diumenge de les eleccions generals que es desestimin totes les sol·licituds de permís presentades aquesta setmana.