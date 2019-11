Torra desmenteix la informació que el vincula amb el pla dels CDR

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha desmentit aquest dijous la informació que el vincula amb el pla d'un grup de CDR per ocupar el Parlament.





"Davant les informacions publicades aquestes últimes hores arran de l'obertura de el secret de sumari de l'operació Judes, instruïda per l'Audiència Nacional, el president de la Generalitat les desmenteix i no els dóna cap tipus de credibilitat", ha dit en un comunicat de l'Oficina de President de la Generalitat.









Dimecres va transcendir la declaració davant del jutge de Ferran Jolis, un dels membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) investigats per presumpte terrorisme a l'Audiència Nacional, en què assegurava que darrere de el pla per ocupar el Parlament estava Torra "per fer pa'lante això de la independència".





En el comunicat, el president afirma "no haver tingut cap tipus de relació amb els detinguts" en l'Operació Judes per un delicte de presumpte terrorisme.





Així mateix, el president demana que s'aclareixi "sota quines condicions s'han produït les declaracions dels detinguts" i exigeix que es preservi el seu dret a defensa.