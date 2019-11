La selecció alemanya no viatjarà més a països que discriminen la dona

La selecció alemanya de futbol tindrà més en compte en els seus futurs partits internacionals les condicions polítiques i socials dels països amfitrions, així com va assegurar el president de la Federació Alemanya de Futbol (DFB), Fritz Keller, en un text publicat aquest dijous pel diari 'Die Welt'.





"Dins del futbol alemany hem de posar-nos d'acord per respondre de manera diferenciada a qüestions complexes. Quins valors no són negociables per a nosaltres? Per exemple, els drets de les dones", va escriure Keller, que presideix la DFB des de setembre.









Així, va afegir que en la seva primera reunió de presidència va presentar una proposta "segons la qual no enviarem cap selecció a partits que tinguin lloc en països on les dones no tinguin els mateixos drets".





Igualment, Keller va assenyalar que la 'Mannschaft' tampoc disputarà trobades on no tinguin "garantit" totes les dones "el lliure accés a estadis de futbol o altres instal·lacions esportives". Aquesta proposta va ser aprovada de manera unànime, tal com va assegurar Keller, antic president del SC Friburg.