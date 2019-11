Griñán i Díaz passen de la comissió d'investigació de la Faffe

La primera jornada que acollia compareixences a la comissió d'investigació sobre la Fundació Andalusa Fons de Formació i Ocupació (Faffe) creada al Parlament andalús ha conclòs amb les absències dels expresidents de la Junta José Antonio Griñán i Susana Díaz i l'actual ministra de Hisenda en funcions i exconsellera andalusa d'Hisenda, María Jesús Montero.



Sí que ha acudit a prestar declaració Manuel Chaves, que estava citat a primera hora segons l'ordre del dia. L'expresident, després d'expressar unes consideracions sobre la seva citació, va decidir abandonar la comissió sense atendre les preguntes dels grups, el que ha estat durament criticat pel PP-A, Cs i Vox, que fins i tot ha anunciat que li va a denunciar per entendre que s'ha pogut incórrer en un "delicte de desobediència" després de la seva "incompareixença" en aquest òrgan.



Així les coses, estant citats a les 11,30 hores Griñán, a les 15,30 hores Díaz i a les 18,30 hores Montero, cap ha acudit a comparèixer en l'òrgan parlamentari d'investigació.



L'última a absentar ha estat Montero, quan el president de la comissió d'investigació, Enrique Moreno (Cs), ha reprès la sessió passades les 18,30 hores per manifestar que "sent les 18,43 hores", la ministra, "malgrat a haver estat citada de manera expressa, formal i legal i havent rebut en temps i forma la citació per comparèixer a la comissió, no compareix en la tarda d'avui". A aquesta última sessió no han acudit els representants de Endavant Andalusia.



Fonts del Ministeri explicaven dimecres que Montero havia comunicat a la comissió que no acudiria a comparèixer doncs, en virtut de dictàmens anteriors de el Consell d'Estat, els membres de el Govern central no tenen l'obligació de prestar declaració en òrgans autonòmics en no ser aquest àmbit de la seva competència.



Primer de Montero es van absentar de la comissió d'investigació Griñán i Díaz que, segons ha assegurat el PSOE-A, no havien rebut cap notificació oficial perquè assistissin.



En roda de premsa, el representant socialista a la comissió, Rodrigo Sánchez Haro, explicava que tots dos havien elevat un escrit a la comissió per informar que no acudirien per no tenir la citació oficial, si bé tots dos es manifesten "a disposició de la comissió" per col·laborar quan es requereixi.



ÚS ELECTORALISTA DE LA COMISSIÓ



Manuel Chaves ha estat l'únic compareixent citat aquest dijous que ha acudit a la comissió, encara que després d'haver expressat unes consideracions a l'inici de la mateixa durant uns deu minuts, ha decidit abandonar-la a l'entendre que, amb la seva convocatòria en plena campanya pel 10N, es tractava més aviat d'un "acte de campanya electoral" convocat per part de determinats partits polítics i que s'estava vulnerant la "neutralitat" que ha de tenir la Cambra autonòmica en un període electoral.



El president de la comissió d'investigació, Enrique Moreno (Cs), li va demanar insistentment que romangués, si bé l'expresident ha recalcat que s'anava perquè considerava que les preguntes que li anaven a formular els grups podien "violentar els seus drets".



Després d'expressar Chaves seva intenció d'abandonar la sala, Moreno li va reclamar que es mantingués en ella afirmant que havia de respectar a aquesta comissió i el Reglament: "Té el deure i l'obligació legal de comparèixer".



En un tens picabaralla amb l'expresident, que insistia en la seva intenció d'anar-se'n, Moreno ha expressat que acatava i respectava el dret de Chaves a no declarar, però que havien de seguir en la comissió i que anava a demanar als portaveus dels grups que no violentaran seus drets.



En algun moment de la seva picabaralla amb Chaves, a què va arribar a tallar el micròfon perquè no seguís parlant, Moreno va dir a l'expresident: "Entenc que faci les manifestacions que ha fet perquè no vol venir aquí o això és el que aparenta".



Després dir-li Moreno que no tenia la paraula, Chaves li va deixar anar: "Sí que tinc la paraula. Estic sent coartat en els meus drets i en conseqüència jo em retiro d'aquesta comissió".



DIA TENS AL PARLAMENT ANDALÚS



Quan va acabar la compareixença de Chaves i es va confirmar l'absència de Griñán, tots els grups parlamentaris van oferir rodes de premsa per fer una valoració en discórrer de la jornada.



En aquest marc, el PSOE-A va lamentar que el Parlament andalús "ha tocat fons" i que la Presidència que ostenta Marta Bosquet (Cs) queda en "entredit" per "no garantir la neutralitat" que ha de regir en aquesta institució en campanya electoral a l'permetre que la comissió d'investigació sobre la Faffe citi a màxims responsables polítics a tres dies dels comicis de l'10N, doncs veu que això és fer un "ús injust" de Parlament



El PP-A ha manifestat que estudiarà si "és viable algun tipus d'iniciativa jurídica" contra els expresidents i contra Montero per la seva actitud davant la comissió, mentre ha denunciat l ' "espectacle lamentable" que s'ha viscut amb la "fugida" de Chaves i retraient al PSOE-A que digui que la comissió s'estava utilitzant amb "caràcter electoralista" per desenvolupar-se en plena campanya electoral i no hagi acudit a la Junta electoral a denunciar-ho.



Des Cs han acusat Chaves d'haver-se "rigut dels andalusos" en negar-se a respondre preguntes en la comissió, al mateix temps que ha avançat que, pel que a Cs respecta, l'expresident "no es va a riure dues vegades" de els andalusos i "no anem a tornar a permetre-li que vingui a utilitzar aquesta Cambra per fotre dels andalusos".



Endavant Andalusia, per la seva banda, ha considerat que després del que ha passat aquest dijous al Parlament s'està produint la "anul·lació" de la pròpia comissió, que s'ha convertit en un "circ" amb un objectiu electoralista.



I Vox, finalment, ha anunciat que presentarà una denúncia contra Chaves per entendre que s'ha pogut incórrer en un "delicte de desobediència" després de la seva "incompareixença" a la comissió d'investigació de la Faffe.