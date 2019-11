Isidre Fainé: "Com a dirigents empresarials tenim un compromís amb la societat"

El president de la Fundació CEDE i de la Fundació Bancària 'la Caixa', Isidre Fainé, ha clausurat avui a Màlaga el XVIII Congrés de la Confederació Espanyola de Directius i Executius (CEDE).





En la primera conferència de la jornada, el president de CaixaBank, Jordi Gual, ha assegurat: "Com a dirigents empresarials tenim una responsabilitat i un compromís amb la societat, no ens podem quedar al marge. Ens trobem en un moment en el qual la legitimitat del sistema està en joc i hem de contribuir al seu sosteniment".

Posteriorment, el president executiu de Naturgy, Francisco Reynés, ha conversat amb Inma Shara, directora d'orquestra i compositora, sobre la importància de dirigir amb passió. Per part seva, el president de Seat, Lucca de Pixo, ha explicat, que les regles del joc "han canviat i ens obliguen a tenir cotxes de 0 emissions, no tenim moltes alternatives com a indústria. Un de cada quatre cotxes que venguem en 2025 haurà de ser elèctric, avui la proporció és de l'1%".





Sota el lema 'Anticipant tendències, construint futur', la XVIII edició del Congrés CEDE, ha abordat els desafiaments que planteja el segle XXI. Destacats pensadors, científics i economistes reflexionen sobre les grans tendències que avui dia constitueixen els principals motors de canvi econòmic i social.













La trobada s'ha convertit un any més en un dels esdeveniments empresarials més destacats d'Espanya per la quantitat i qualitat dels assistents, contribuint a enriquir el debat d'idees, alhora que marca quins són els principals temes d'interès per a les empreses en el context actual de desafiaments globals a tots els nivells, des de la geopolítica mundial, a la mobilitat, la sostenibilitat, la diversitat generacional o la situació econòmica global i el seu impacte a Espanya.





Un congrés amb ampli suport institucional i empresarial





El XVIII Congrés de Directius de la Fundació CEDE-Confederació Espanyola de Directius i Executius compta amb el patrocini institucional de l'Ajuntament de Màlaga, la Diputació Provincial de Màlaga, la Junta d'Andalusia, Extenda y Costa del Sol; el patrocini d'empreses com CaixaBank, Deloitte, KPMG, Naturgy, Seat, Suez, Telefónica i Unicaja Banc; i la col·laboració de Soho Caixabank y Merlin Properties.





Sobre la Fundació CEDE-Confederació Espanyola de Directius i Executius





La Fundació CEDE-Confederació Espanyola de Directius i Executius, presidida per Isidre Fainé, és una entitat que agrupa actualment 37 associacions, formades per més de 153.000 directius. El seu objectiu principal és dotar als directius d'una representació d'acord amb la rellevant funció que exerceixen en l'àmbit socioeconòmic. Actualment, S. M. el Rei ostenta la Presidència d'Honor de la Fundació.