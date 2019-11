Vox defensa que el Marroc no rebi "ni un euro" d'Espanya

El secretari general de Vox, Javier Ortega-Smith, ha assegurat aquest dijous a Ceuta que el seu partit exigiria al Marroc, si tingués capacitat de govern, "un reconeixement clar, exprés i determinant" de l'espanyolitat de les dues ciutats autònomes. "Si no ho fa, que estaria en el seu dret, nosaltres també en el nostre per evitar que un sol euro més dels espanyols acabi en les seves arques", ha advertit.





Durant un míting que ha reunit unes 500 persones, el número dos de Vox ha lamentat que "una nació com el Marroc, que permet que es assaltin les nostres fronteres, hagi rebut recursos nostres durant dècades", i ha exalçat el paper dels "valents" agents que "ens defensen amb honor i lleialtat oblidats pels governs".





"A la tanca he tornat a veure aquesta tarda", ha criticat, "el paradigma de les nostres fronteres: pocs guàrdies civils en una garita que no permet ni protegir-se de la pluja i davant unes instal·lacions àmplies, grans i estupendes per als policies i els militars marroquins, un país que ens amenaça i fa xantatge amb la pressió migratòria".





Durant la seva al·locució, Ortega ha tornat a defensar que cal treure el doble tanca actual "perquè no val per a res" i l'erecció, al seu lloc, d'"un mur molt alt de 15 o 20 metres, molt resistent i molt lisito, perquè ningú es faci mal escalant". "Proposem pintar-lo de verd amb arbres perquè doni bona imatge mediambiental", ha ironitzat.









El dirigent de Vox ha carregat contra el ministre d'el Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, que aquest dijous també ha visitat Ceuta, pel fet que "no se li caigui la cara de vergonya" per qüestionar que les Forces Armades "col·laborin" en la vigilància de les fronteres.





"En qui no confiem és en ell i en els polítics de pacotilla que no saben defensar-les", ha envidat abans de proposar donar carta blanca a les forces de seguretat per a usar "pilotes de goma, pots de fum i camions cisterna amb aigua a pressió, el que faci falta".





El polític madrileny també ha acusat el ministre d'estar mobilitzant unitats especialitzades de la Policia Nacional "per evitar que puguin exercir el seu dret a vot" i ha dit que si Vox governés "el primer que faríem seria una llei electoral democràtica en la qual tots els vots valguin el mateix", reformar el "vot pregat" i "garantir que les urnes no es tanquin fins que arribi l'últim sufragi dels nostres militars desplegats pel món".





Ortega també s'ha compromès a que "tot el Grup Parlamentari" de Vox al Congrés prioritzarà la presentació de propostes i iniciatives en favor de "qualsevol part d'Espanya on la seguretat i la llibertat estiguin en risc", concretament per "Ceuta, Melilla , les costes andaluses i Catalunya".





"El compte enrere per als barruts que han estat vivint de la demagògia política ha començat i quan us parlin de el vot útil pregunteu a Ciutadans si ho és, com a Melilla, per donar-li el Govern al PSOE i a el partit musulmà [CPM]; i al PP si per tirar-se en braços del PSOE, com a Ceuta. l'útil", ha conclòs,"és fer-los fora de les institucions com més aviat millor".