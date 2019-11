Errejón acusa Sánchez i Iglesias de l'auge de Vox

El candidat de Més País a la Presidència de Govern, Iñigo Errejón, ha celebrat un acte a Jerez de la Frontera (Cadis) en què ha apel·lat a el vot dels joves i ha insistit que Pedro Sánchez i Pablo Iglesias "ens porten a terceres eleccions". Així, s'ha preguntat si "ha valgut la pena repetir eleccions per un ministeri de més o cinc escons més i regalar-li una segona oportunitat a l'extrema dreta".





Errejón ha començat recordant als joves que altres generacions, la dels seus pares, van aconseguir drets, però per a això es van mobilitzar i van sortir al carrer, pel que ha instat els joves a "sortir diumenge" per votar i garantir els drets que ells --els seus pares-- van generar "i no donar passos enrere".





A partir d'aquí, s'ha centrat en la resta de partits, amb especial rellevància en PSOE, Unides Podem i Vox. Així, ha assenyalat que els espanyols dilluns passat, dia del debat, "es van adonar que tenen un problema, perquè van ajuntar als cinc que han bloquejat Espanya --sense formar govern-- i la gent es va anar convençuda que ho tornaran a fer".









Així, ha assegurat que "Sánchez i Iglesias ens porten a terceres eleccions", que al seu judici, a qui "beneficia" és a Vox. Errejón ha preguntat si "ha valgut la pena repetir eleccions per un ministeri de més o cinc escons més i regalar-li una segona oportunitat a l'extrema dreta".





Pel líder de Més País "el preocupant és que estan disposats a tornar a fer-ho" i ha dit de Pedro Sánchez que "algú que posa de lema Ara sí, però sense dir amb qui, no és molt de fiar". "A Sánchez i a Iglesias no se'ls pot deixar sols", ha asseverat.





Errejón ha insistit en diverses ocasions durant la seva intervenció que "una repetició electoral només li dóna ales a l'extrema dreta" i ha tornat a repetir la seva proposta que els diputats no cobrin fins que no es formin les Corts i hagi govern.





El líder de Més País ha cridat a la mobilització a aquells que estan cansats, assegurant que "cal votar perquè la política no desapareix perquè no la miris. Van a seguir fent política i no serveix fer manifestacions antifeixistes el 11 de novembre, cal mobilitzar-se el 10N".





Així, després d'explicar mesures del seu programa, basat en una Espanya verda i amb una economia digital i més indústria, ha assegurat que "tot és paper mullat si no hi ha govern" i ha afirmat que "no conformar govern és un crim contra els treballadors ". Per això, ha apel·lat a "votar diferent, perquè si es vota el mateix, passarà el mateix". "El dilema aquest diumenge és si Més País o terceres eleccions", ha conclòs.