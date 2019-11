Sánchez promet un nou sistema de finançament autonòmic

El cap de l'Executiu i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, ha promès aquest dijous a Castelló un nou sistema de finançament autonòmic "que beneficiarà a la Comunitat Valenciana", sempre que aconsegueixi formar govern després de les eleccions del 10 de novembre.





En un míting davant 1.200 càrrecs, militants i simpatitzants a l'Espai La Pèrgola de Castelló, ha avisat que per poder abordar la revisió de el sistema de finançament es necessita la formació d'un Executiu estable que compti amb estabilitat parlamentària per poder tirar-lo endavant.





En el penúltim dia de la campanya, Sánchez ha demanat el vot per al PSOE perquè és l'únic que servirà per "frenar el franquisme" que representa Vox --en ascens segons totes les enquestes-- i que permetrà formar Govern i fer avançar al país.









El líder socialista ha cridat a la mobilització per fer front a una ultradreta que anhela "una Espanya en blanc i negre", la de fa 44 anys, i a la qual PP i Ciutadans no combaten tot i que els està devorant electoralment.





Com a exemple de la reculada que representa una formació com Vox, que cada vegada influeix més, segons Sánchez, en el discurs de PP i Ciutadans, ha cridat l'atenció sobre el fet que el Govern de Múrcia estigui donant "subvencions a associacions que consideren que l'homosexualitat és una malaltia".





Sánchez ha presentat com una fortalesa del PSOE la seva presència àmplia a tot el territori espanyol, cosa de la qual no pot presumir el PP que, de 48 escons que reparteix Catalunya, només en té un per Barcelona i cap al País Basc. El PP, ha assenyalat, podrà voler salvar els catalans però "els catalans no volen ser salvats" pel PP, el que hauria de portar a aquest partit a una reflexió, opina el líder socialista.





El cap de l'Executiu ha posat en valor l'acció de govern en aquests 15 mesos, en els quals s'ha pujat el salari mínim interprofessional, s'han revertit les retallades educatives, s'ha recuperat la universalitat de la sanitat pública, s'ha recuperat la cotització de les cuidadores no professionals de dependents i s'han exhumat les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.





"I en la pròxima legislatura acabarem amb la Fundació Francisco Franco i amb qualsevol vestigi del franquisme al nostre país!", Ha proclamat, desencadenant els aplaudiments de el públic que l'escoltava.





Als "fantàstics" que menyspreen les polítiques de memòria històrica perquè diuen estar més preocupats per les pensions o l'educació, Sánchez els ha dit que les dues coses no són incompatibles, com demostra el projecte del PSOE, que presta atenció tant a uns elements com als altres.