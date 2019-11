Casado garanteix que el PP no facilitarà una investidura de Sánchez

El líder d'el PP i candidat a la Presidència de Govern, Pablo Casado, ha assegurat aquest dijous que "Ciutadans i Podem ja han avisat que investirien a Pedro Sánchez si guanya les eleccions" generals i ha garantit que el Partit Popular no facilitarà en cap cas aquesta investidura del candidat socialista perquè "són l'alternativa" i "l'oposat" al seu projecte polític.





"Comparses són uns altres. Nosaltres a liderar Espanya", ha proclamat Casado en un míting a l'auditori Mar Roig Oceanogràfic de València davant poc més d'un miler de persones -encara que desenes s'han quedat fora per falta de aforament-- en què a més han participat la presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, la portaveu a l'Ajuntament, María José Catalá, i la candidata a Congrés per València Belén Hoyo.





Davant d'un públic entregat, que corejava 'oa, oa, oa, Casado a la Moncloa', el president de l'PP ha acusat Sánchez de "forçar" la repetició de les eleccions "buscant" el seu interès personal i partidista ", atès que, segons ha dit, és una persona "egoista". Això sí, ha advertit que ara "el tret li pot sortir per la culata" aquest diumenge.









Després d'assegurar que el candidat socialista representa el "bloqueig permanent", ha advertit que votar el mateix que a l'abril "tindrà el resultat" d'aleshores, ja que la fragmentació del centredreta va penalitzar en escons a PP, Cs i Vox. Per això, ha apel·lat ara a l'esperit d'Espanya Suma perquè "Espanya no està parar bromes" i el PP pot afrontar la crisi econòmica i territorial.





"El que no es una al voltant del PP, s'unirà al voltant del PSOE. Qui vulgui que no governi Pedro Sánchez, només té l'opció de votar al PP", ha recalcat, per assenyalar que "Ciutadans i Podem ja han avisat que investirien a Pedro Sánchez si guanya les eleccions ". En el cas de Vox, ha subratllat que el Partit Socialista "vol que hi hagi per fragmentar l'espai de vot de la dreta".





"NOMÉS EL PP GARANTEIX EL CANVI NECESSARI"





En aquest sentit, Casado ha afirmat que votant al PP s'està "garantint que Sánchez es vagi dilluns mateix de la Moncloa". "És un doble vot pel preu d'un. Només nosaltres garantim el canvi necessari a Espanya i això no ho dubta ningú", ha proclamat, collint l'aplaudiment d'un auditori entregat.





A més, ha descartat del tot que el PP acabi abstenint per facilitar la investidura del candidat socialista, com ha suggerit el líder de Podem, Pablo Iglesias. "S'ho torno a dir, amb Sánchez no tenim res a fer. El PP no va a facilitar la seva investidura. Som l'oposat a Pedro Sánchez, som l'alternativa a Pedro Sánchez, els que guanyarem i a tirar-li de la Moncloa", ha ressaltat, per afegir que "comparses" són altres partits.