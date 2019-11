Carolina Telechea (ERC): "Tard o d’hora la ciutadania de Catalunya haurà de decidir sobre el seu futur polític"

Catalunyapress entrevista a Carolina Telechea (Igualada, 1981), número dos per Barcelona d'ERC-Sobiranistes en les eleccions generals del 10 de novembre, assenyala que seria un fracàs que l'independentisme perdés posicions electorals.









L'objectiu de l'independentisme és més difícil que fa dos anys, tenint en compte l'empresonament de líders o l'aparició de partits com Vox?





Els empresonaments dels nostres companys i companyes són un pas més en el camí cap a la independència, que és irreversible. L’octubre del 2017 no va acabar res, sinó que estem a mitja partida i no tinc cap dubte que la guanyarem. Ens enfrontem a un Estat que ha demostrat que només té la repressió com a proposta davant el conflicte polític entre Catalunya i Espanya. I a un PSOE que s'ha situat en les mateixes posicions que la dreta espanyola, entrant en una competició per veure qui planteja la proposta més repressiva. És especialment decepcionant per a aquells que, com jo, venim de la tradició del socialisme catalanista, i que no reconeixem en aquest PSC el partit de Pasqual Maragall.





Per això el proper diumenge hem de derrotar clarament aquest PSOE a Catalunya; només si el PSOE es veu dèbil i no pot escollir podrem obligar-lo a seure en una taula de diàleg per resoldre el conflicte. Si el PSOE és fort escollirà la pitjor opció, com ha demostrat de forma reiterada, i tindrem una gran coalició amb el Partit Popular que no només suposarà una regressió de drets nacionals, sinó també de drets civils, socials i polítics.





En la situació actual, és possible pactar amb l'Estat un referèndum d'autodeterminació?





En el context actual és molt difícil, però la nostra responsabilitat és construir l'escenari per fer-ho possible. Tard o d'hora la ciutadania de Catalunya haurà de decidir sobre el seu futur polític, perquè no hi ha cap solució al conflicte que no passi perquè els catalans i catalanes puguin expressar-se lliurement, sense amenaces ni repressió. Nosaltres en aquestes eleccions hi portem dues propostes fonamentals per poder avançar: l'amnistia, perquè és molt difícil el diàleg quan una de les parts està empresonada, i el referèndum d'autodeterminació, perquè en democràcia els conflictes se solucionen a les urnes. Són propostes que en tot cas esperen contrapropostes, no més amenaces, més policia ni més repressió, com malauradament estan proposant des del PSOE fins a VOX.





Seria un fracàs per a ERC obtenir menys diputats que a les eleccions de l'abril?





El que ens juguem aquest 10 de novembre és que Catalunya digui un ‘no’ clar a una sentència venjativa contra els presos i les preses polítiques, que digui un ‘no’ clar a Sánchez, que l'únic que proposa és més judicialització de la política, com la seva proposta d'incloure el delicte de referèndum al Codi Penal, i que l'independentisme, com cada vegada que ens posen urnes, torni a demostrar la seva fortalesa. Per tant, el fracàs en tot cas seria que l'independentisme perdés posicions electorals, i que aquest PSOE guanyés les eleccions a Catalunya. El PSOE no pot guanyar a Catalunya, i l'únic vot que ho pot evitar és el vot a Esquerra Republicana.





La irrupció de la CUP a les eleccions espanyoles, fa dividir el vot independentista?





Valorem molt positivament que la CUP hagi fet el pas de presentar-se a aquestes eleccions espanyoles, perquè quantes més opcions independentistes hi hagi, més forts podrem ser a Madrid. L'independentisme és un moviment molt divers i plural i aquesta és precisament la seva fortalesa. Amb la CUP tenim molts objectius compartits, i per tant estem encantats que es presentin i no tenim cap dubte que trobarem espais de treball conjunts en el marc d'aquesta unitat estratègica que és imprescindible per avançar.





Les polítiques socials han quedat en segon terme en campanya pel debat sobiranista?





És cert que els grans partits estatals han fet servir Catalunya com a arma incendiària pels seus interessos electorals. Per a nosaltres, l'avenç social forma part de la mateixa lluita pels drets civils, nacionals i polítics, i per tant tenim molt clar que una cosa és indestriable de l'altra. El veritable perill per les polítiques socials que es faran o no a l'Estat després del 10N és que el PSOE sigui prou fort com per entendre's amb la dreta. Ja ho vam veure a l'abril, que després de presentar-se a les eleccions com el garant de frenar la dreta va passar-se tota la investidura reclamant el suport de Rivera i de Casado. Quines polítiques socials creu que podrà fer el senyor Sánchez després d'una abstenció del PP? Fem una crida a tots els demòcrates, siguin o no independentistes, a sumar-se a opcions republicanes que hi puguin posar fre.