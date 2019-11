La CUP demana convertir el 10N en un "plebiscit destituent contra el règim"

El cap de llista de la CUP a Congrés, Mireia Vehí, ha emplaçat JxCat, ERC i als comuns a convertir les eleccions generals del pròxim 10 de novembre a un "plebiscit destituent contra el règim" que comporti l'acord de no pactar amb cap un altre partit al Congrés, el dret a l'autodeterminació i la internacionalització del conflicte.





"Estarem disposades a parlar de grups al Congrés si va de tot això, d'autodeterminació, de drets, de defensar la nostra gent de la repressió i si va també d'estar a l'altura del que ho han estat els carrers", ha anunciat Vehí en un míting de campanya a Barcelona, que ha reunit prop d'unes 300 persones.





Ha explicat que la proposta d'unitat estratègica que plantegen també inclou legislar a favor de la sobirania popular, frenar la privatització dels serveis públics i aturar immediatament "la col·laboració amb les forces de seguretat de l'Estat".





D'aquesta manera, Vehí ha respost a la crida a la unitat per part de JxCat: "Senyora Borràs, els seus emplaçaments són pur simbolisme electoralista que no porta enlloc. Prou de retòrica buida de contingut als platós televisius", ha matisat.









"Quan s'és el principal partit de Govern i s'és incapaç de liderar una resposta institucional conjunta per fer front a la sentència i quan es treballa unitàriament amb el Govern per reprimir les mobilitzacions contra la sentència, és hipòcrita parlar d'unitat independentista", ha criticat la candidata 'cupaire'.





La CUP ha reivindicat que porta dos anys treballant discretament i fent propostes per a la unitat estratègica i "no per a la unitat electoral", promovent canvis importants per a Catalunya i deixant de banda els plantejaments partidistes per estar a favor de la gent i la sobirania popular.





"DESBORDAR A L'ESTAT"





Ha insistit que no investiran a el candidat del PSOE i president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, perquè fer-ho és assegurar que la monarquia corrupta es mantingui i que segueixi manant l'IBEX, segons ella: "Ni retrocedirem ni farem president a cap senyor de un partit que té les mans tacades de sang i de calç".





En la mateixa línia, el candidat número dos de la CUP a Congrés, Albert Botran, ha assegurat que de les eleccions generals d'aquest diumenge només pot sortir un Govern de supervivència en què hi haurà més "repressió de el règim".





En el míting també han participat el diputat de la CUP al Parlament Carles Riera, la candidata número tres a Congrés, Eulàlia Reguant, el número u de la llista per Girona, Non Casadevall, el número u de llista per Lleida, Francesc Gabarrell, els candidats a la llista per Tarragona, Mariona Quadrada i Aleix Auber.