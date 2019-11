Investiguen la relació entre Rússia i l'independentisme català

El Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) investiga si hi ha relació entre Rússia i l'independentisme català i si hi va haver notícies falses i campanyes de desinformació per afavorir el procés.









El CNI ha posat com a exemples la celebració de referèndum il·legal de l'1 d'octubre de 2017 i la Declaració Unilateral d'Independència (DUI).





Mitjançant el Centre Criptològic Nacional (CCN), el CNI adverteix de l'existència de campanyes de desinformació dirigides per altres governs per tal d'alterar l'opinió pública espanyola.





Es tractaria d'accions coordinades per persones que "tenen com a objectiu alterar el funcionament d'un dels principals elements de el desenvolupament d'una democràcia liberal i d'un Estat-nació modern: l'opinió pública", informa Vozpópuli.





Ho fan a través de notícies falses, mitges veritats, informació altament subjectiva presentada com objectiva i informació dissenyada per a produir un efecte emocional en el receptor.





"Rússia ha estat un dels països que més ha desenvolupat el concepte de guerra híbrida o, en paraules de la doctrina militar russa, 'guerres no declarades' i 'guerres no lineals'", indiquen des del CCN.





En aquest sentit, investiguen si hi ha llaços entre ciutadans russos i membres de l'independentisme català, tot i que tampoc es descarta que hi hagi un altre tipus de delinqüents poc professionals.





Les campanyes de desinformació tenen el seu punt fort en les xarxes socials, com Twitter i Facebook. A vegades hi ha diversos comptes que estan dirigides per la mateixa persona. Posen com a exemple les accions de Tsunami Democràtic amb el missatge a el Govern d'Espanya de #SpainSitAndTalk.





Per al CNI, es tracta d'un nou tipus de ciberamenaça perquè intenta influir en l'opinió pública.





Aquesta mateixa setmana, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat l'autorització per intervenir per part de Govern central la intervenció de xarxes, servidors i serveis de comunicacions electròniques d'Espanya si es veuen amenaçats "l'ordre públic, la seguretat pública i la seguretat nacional".