Rufián veu "fraudulenta" la inhabilitació de Junqueras

El candidat d'ERC a les eleccions generals, Gabriel Rufián, ha criticat aquest dijous que la inhabilitació de el líder del seu partit, Oriol Junqueras, ha estat "fraudulenta" i ha cridat a habilitar-lo diumenge a les urnes.













"A el PSOE ja Sánchez: vosaltres heu inhabilitat fraudulentament al nostre candidat. Estem convençuts que el 10N l'independentisme català el habilitarà contundentment a les urnes", ha assegurat en un míting de campanya a l'Auditori Barradas de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) davant unes 250 persones.





Aquestes declaracions es produeixen després que ERC i els advocats de Junqueras hagin presentat un recurs davant el Tribunal Suprem i un altre davant la Junta Electoral Central (JEC) per demanar la posada en llibertat del dirigent republicà i restituir la seva candidatura el 10N, ja que en un acte d'execució el Suprem posposa la pena d'inhabilitació fins que el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) resolgui si gaudeix o no d'immunitat com a eurodiputat electe.





Rufià ha sostingut que amb la sentència es va inhabilitar Junqueras "perquè li tenen por, li tenen pànic", i ha titllat d'escàndol que ara el Suprem suspengui la seva inhabilitació però hagi estat exclòs de la candidatura de les eleccions.





Ha augurat que "no hi haurà cap tipus de conseqüència, però en qualsevol país normal seria un escàndol" que comportaria responsabilitats.





No obstant, ha destacat que ERC lluitarà perquè Junqueras estigui en la papereta del 10N, encara que ha advertit que ja és "molt més que un nom, molt més que un líder, ha transcendit les seves pròpies sigles", pel que ha subratllat que qui voti a ERC el diumenge estarà votant als valors de l'exvicepresident de la Generalitat.