El PP acusa Sánchez de trair la democràcia

La candidata del PP a les eleccions generals per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha reclamat aquest dijous al president de Govern central en funcions, Pedro Sánchez, que demani perdó per "estar tramant una nova traïció a la democràcia, en cas de treure un escó mes que el PP aquest diumenge, i buscar el suport dels de sempre per aconseguir el poder", en un míting a Tarragona.













Acompanyada de l'exdirigent socialista Rosa Díez i de el número u per Tarragona, Jordi Roca, De Toledo ha carregat contra Sánchez i ha afirmat que el president s'ha disculpat per suggerir que Fiscalia depenia de l'Executiu, per afegir, en to irònic: "Ha demanat perdó! Aquest model de humilitat, l'home més superb d'occident, un home la modèstia el converteix en alguna cosa, entre, no sé, María Teresa de Calcuta i Calimero".





"Jo li vaig a suggerir que avanci en aquest camí de la petició de perdó. Anem a veure: perdó per bloquejar el país quatre anys", dient primer al PP 'no és no', i després que sí, ha dit, i ha enumerat els errors que creu que Sánchez ha comès i pels quals s'ha de disculpar, incloent intencions futures.





"(Que demani) Perdó per arribar a el poder amb el suport de dos colpistes i amb un oncle terrorista i amb una sentència adulterada"; per rebre al president de la Generalitat, Quim Torra, a la Moncloa i per negociar a Pedralbes -a Barcelona- el dret a decidir dels catalans, ha dit, en l'acte al Teatre Tarragona.





Opina que ha de disculpar-se "per jugar amb la idea dels indults, però sobretot, per pressionar l'Advocacia de l'Estat i els fiscals perquè se sotmetessin i baixessin la qualificació de l'acusació de rebel·lió a sedició" en el judici de l'1- O.