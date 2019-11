L'Espanyol neta la seva imatge amb un 6-0 contra el Ludogorets

El RCD Espanyol es va rescabalar dels mals resultats en Laliga contra el Ludogorets a què va batre amb un contundent 6-0. És a dir, els de Cornellà van marcar conrta els búlgars els mateixos gols que porten en 12 partits de lliga.





FOTO: @RCDEspanyol





L'Espanyol de Machín es va agradar en un partit sense història en els primers minuts, però que va ser 'in crescendo'. El quadre perico es va donar un homenatge a una temporada difícil en Lliga per augmentar la seva moral abans de visitar a l'Atlethic de Madrid aquest diumenge 10 de novembre. L'equip català no va tenir problemes per vèncer a un Ludogorets que va jugar amb nou des del minut 35.





Melendo va inaugurar el marcador després d'una passada de Granero gràcies a un xut amb l'esquerra des de dins de l'àrea i Lluís López va col·locar el 2-0 amb una bona rematada de cap. En aquells dies, Forsters ja havia estat expulsat per vermella directa i acte seguit li va tocar a Goralski, que va cometre un clar penal perquè el 'Monitors' Vargas aconseguís el tercer.





Corchia pegar al pal abans de la mitja part, anunciant més gols a Barcelona, però no van arribar fins a la segona meitat en botes de Campuzano, Pedrosa i el 'Chuky' Ferreira, que van establir el resultat més voluminós de l'Espanyol en la seva història en les competicions europees .