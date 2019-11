Aquest diumenge s'ha de votar, no es quedin a casa

Portem mesos de campanya electoral, encara que oficialment sigui una setmana, i, per fi, aquest diumenge, la ciutadania podrà dipositar de nou el seu vot a les urnes. El vot és un dels actes de major responsabilitat social dels ciutadans/es, ja que serveix per elegir els polítics que governaran el país en els propers anys. Aquest fet marcarà el futur de la societat en un sentit o altre i les conseqüències que això significa en la vida de les persones. Però, s'és conscient del que això significa, o senzillament forma part de la rutina democràtica? I una altra pregunta que cal fer és: S'educa els ciutadans per a ser responsables a l'hora d'emetre el vot? Cal no oblidar la responsabilitat individual que suposa votar. "Una papereta de vot és més fort que una bala de fusell", afirmava Abraham Lincoln.









Amb una situació política preocupant, bloquejada en no arribar els partits a cap acord per a la formació de el nou govern, el president en funcions Pedro Sánchez ha hagut de convocar eleccions amb l'esperança que els nous resultats canviïn, s'obri la possibilitat de pacte - encara que molts són escèptics- quan es coneguin els resultats i es tingui més o menys clar si el partit que aconsegueixi més vots pot arribar a pactes amb un o més partits per a la constitució de govern. Si es fa cas a les enquestes, el panorama no pinta millor que el que tenim ara. Ni les dretes ni les esquerres sumen prou. De tota manera, cal esperar, no es pot especular, ja queda menys.





Com diria en el seu dia Castelao, el pare de el nacionalisme gallec, "el poble és sobirà el dia de les eleccions", després els polítics són els que decideixen el que volen fer, encara que en ocasions no coincideixi amb la voluntat dels seus votants. Això són figues d'un altre paner, que dirien alguns.





Per tot el que està en joc, de manera que ha costat arribar a posar les urnes, cal que aquest diumenge, més que mai, les persones no facin desistiment de la seva obligació i dret d'acudir al seu col·legi electoral i votin per aquella formació que consideri més idònia. Si no confien en ningú votin en blanc, estan en el seu dret, però votin. No es quedin a casa com si el tema no anés amb vostès. Hi ha països en els quals és obligatori votar, em sembla bé, no és un fet insignificant, tot el contrari, és molt el que està en joc, és responsabilitat de tots, no només dels polítics. Resulta molt còmode no votar i després queixar-se. Tampoc cal votar i després deixar els polítics que facin el que vulguin durant el temps que duri la legislatura. Cal demanar-los comptes d'aquelles coses que portaven en els seus programes electorals i que a l'hora de la veritat s'han quedat sol en els papers.





Votar aquest diumenge ha de formar part de la responsabilitat individual i col·lectiva per elegir els representants que es considerin més idonis. No es quedin a casa, ja sabem que estan cansats, tots ho som. Cal no deixar que altres decideixin per nosaltres.