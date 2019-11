Oriol Junqueras no pot ser candidat per estar condemnat a una pena de presó

La Junta Electoral Central (JEC) ha rebutjat aquest divendres 8 de novembre la petició d'ERC perquè es restablís el seu president, Oriol Junqueras, com a número u de la seva candidatura per Barcelona per a les eleccions de diumenge 10 de novembre. La defensa del polític pres ja ha anunciat que recorrerà la decisió de l'òrgan electoral.





L'organisme arbitral s'oposa a la petició, entre altres coses, perquè Junqueras ha estat condemnat amb sentència ferma a una pena de presó per la seva participació en el 'procés', el que li impedeix concórrer a uns comicis.





Així ho argumenta l'organisme arbitral en una resolució en la qual recalca que encara que la Sala del Suprem que va enjudiciar a Junqueras hagi acordat posposar l'execució de la pena d'inhabilitació especial a què va ser condemnat, el líder d'ERC va ser condemnat per "mitjançant sentència ferma a penes de privació de llibertat que està complint en aquest moment".





"Aquesta circumstància --prossegueix l'organisme arbitral-- incorre en el supòsit d'inelegibilitat estableix l'article 6.2.a) de la Llei Electoral, per la qual cosa no procedeix 'rehabilitar' com a candidat.





Així mateix, la JEC recorda a ERC que la proclamació dels seus candidats "és un acte ferm", que va ser susceptible de recurs d'acord amb el que disposa l'article 49 Llei electoral, però que ja no pot ser revisat per aquest organisme.





Així ha respost l'organisme arbitral a l'escrit registrat aquest dijous per ERC demanant que es restituís a Junqueras com a número u per Barcelona. Junqueras va ser eliminat de la llista en aplicació de la sentència de Tribunal Suprem sobre el 'procés' que el va condemnar per delictes de sedició i malversació a una de 13 anys de presó i d'inhabilitació absoluta.





POSPOSAR LA PENA D'INHABILITACIÓ





ERC va decidir recórrer a la JEC després de rebre el passat 30 d'octubre un acte d'execució de la sentència de Tribunal Suprem en què, segons argumenten els independentistes, s'acorda posposar la pena d'inhabilitació de Junqueras fins que el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) resolgui si el dirigent republicà gaudeix o no d'immunitat per haver estat proclamat eurodiputat electe el passat mes de maig.





En el seu escrit, ERC defensava que si el Suprem posposa la pena d'inhabilitació, la JEC havia de mantenir la seva candidatura per a les eleccions de diumenge. És més els republicans van acusar a l'organisme arbitral d'haver-se precipitat a l'ordenar a el partit que canviés la seva llista electoral per al 10N per excloure Junqueras, perquè no va tenir en compte la interlocutòria del Suprem que posposa la seva inhabilitació.





Segons els independentistes si Junqueras no està inhabilitat tampoc s'ha d'aplicar la condemna fins que el TJUE es pronunciï, i el líder d'ERC hauria de recuperar la seva condició d'elegible en uns comicis, ja que un condemnat per la justícia no pot ser candidat.