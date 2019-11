Produeixen la primera exposició digital immersiva sobre Salvador Dalí

La primera exposició digital immersiva sobre Salvador Dalí es podrà veure de el 6 de març de 2020 fins al 3 de gener de 2021 a Les Baux-de-Provence (França), ha informat la Fundació Gala - Salvador Dalí en un comunicat aquest divendres.









El projecte, produït per Culturespaces amb la col·laboració de la Fundació Dalí, mostrarà l'obra de l'artista empordanès mitjançant la projecció d'imatges a molt alta definició sobre les parets de roca d'una antiga pedrera que va deixar d'estar activa el 1935 i que Jean Cocteau va redescobrir el 1959 i va utilitzar com a escenari per a la pel·lícula 'El testament d'Orfeu'.





A principis de 2020 es donaran més detalls sobre els continguts d'aquesta exposició de Culturespaces, empresa referent en la gestió del patrimoni cultural i pionera en experiències immersives amb una fórmula tecnològica de primer nivell.