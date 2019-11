Adolfo Domínguez, Premi Nacional de Disseny de Moda 2019

Adolfo Domínguez ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Disseny de Moda corresponent a 2019, segons ha informat aquest divendres el Ministeri de Cultura i Esport, que atorga aquest reconeixement, dotat amb 30.000 euros.





El jurat ha triat a el dissenyador "per la seva trajectòria professional i la seva significació en la història contemporània de la moda d'Espanya". "El seu eslògan històric 'l'arruga és bella' parla del seu gust pel natural, destacant la sobrietat i llibertat i el seu convenciment que la roba és la nostra segona pell", destaca el jurat, que destaca la seva "importantíssima expansió internacional, en el que se li reconeix la seva capacitat i sensibilitat per difondre el disseny i creació de moda espanyola".





El jurat ha estat presidit per Román Fernández-Baca Casares, director general de Belles Arts, i ha actuat com a vicepresidenta Begoña Torres González, subdirectora general de Promoció de les Belles Arts.





Hi han assistit els vocals: Miguel Adrover Barceló, Premi Nacional de Disseny de Moda 2018; Modesto Lomba, president de l'Associació de Creadors de Moda d'Espanya (ACME); Miren Arzalluz Loroño, directora del Palais Galliera, París; i María Ortega Gálvez, artista contemporània i directora de World Tèxtil Art (WTA).









El premi reconeix a un creador o un col·lectiu susceptible de ser considerat com a creador, per la seva obra feta pública o realitzada l'any anterior. També, en casos degudament motivats, com a reconeixement a una trajectòria professional.





Per a la concessió de el premi es té en compte la qualitat de les obres o activitats reconegudes; el seu caràcter innovador i la seva significació com a aportació excel·lent a la vida cultural i artística espanyola.





BIOGRAFIA





Adolfo Domínguez Fernández (Orense, 1950) cursa estudis de Filosofia i Lletres a Santiago de Compostel·la i posteriorment es trasllada a París, on va ampliar la seva formació en Estètica i Cinematografia.





Després d'una estada a Londres, torna a Espanya el 1973 per crear a Orense una empresa dins de el sector tèxtil a partir de la sastreria que regentava el seu pare des de la dècada dels cinquanta.





Als anys 80 llança l'eslògan 'L'arruga és bella', que es transforma en senyal d'identitat de la seva signatura i en un dels lemes més amb més difusió internacional de la moda espanyola. El seu èxit en aquesta dècada el va portar a vestir els protagonistes de la sèrie americana 'Miami Vice'.





L'obertura de botigues pròpies a Madrid, Londres, París, Porto i Tòquio i l'ampliació de la col·lecció dona impulsen la consolidació de l'empresa.





En els anys 90 s'internacionalitza i diversifica el seu negoci, convertint-se en el primer dissenyador espanyol a comercialitzar una gamma completa de perfums amb el seu nom i en la primera marca de moda espanyola amb presència en el món borsari.





El 2009, després d'una absència de deu anys, torna a desfilar a Cibeles Fashion Week i arriba a la xifra de sis-centes botigues a tot el món.





Ha rebut premis com l'Agulla d'Or el 1997, el Premi Telva de Moda a 2004 i el 'Lifetime Achievement in Fashion' de la Fashion Week de Miami el 2006.