El tinent d'alcalde de Seguretat i Prevenció de Barcelona, Albert Batlle, ha defensat una "aposta claríssima a Barcelona per les zones 30", i ha dit que en la seva opinió tots els carrers amb un sol carril de circulació haurien d'estar limitades a 30 quilòmetres per hora.





Ho ha dit durant el seu discurs en el tancament de l'25 Fòrum de Seguretat Viària, en què la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, ha explicat que el consistori instal·larà radars a les zones 30 de la ciutat per controlar la velocitat i ha detallat que només un 10% dels carrers secundaris de Barcelona no estan limitades a 30 quilòmetres per hora.





Batlle ha afegit que la instal·lació dels radars ha d'acompanyar de més sensibilització a la ciutadania, i ha dit que l'objectiu principal és "la pacificació de l'trànsit".









Ha celebrat que al Fòrum s'hagin reunit administracions i entitats "capaços de trobar el mínim comú entre tots" per la seguretat viària, després de 25 edicions.





També ha ressaltat la necessitat de fomentar el transport públic i fer-lo més segur, així com pacificar els voltants de centres escolars i involucrar les empreses en la seguretat dels treballadors durant els desplaçaments: "La majoria dels accidents entre setmana són in itinere" , ha dit.





Ha assenyalat que hi ha hagut "canvis en la mobilitat derivats de canvis demogràfics, especialment l'envelliment", que suposa més ús de l'transport públic i mobilitat a peu.





Així mateix, ha recordat que està prevista per al novembre l'aprovació inicial de el nou pla de seguretat viària, que inclou més de 400 mesures, i ha anunciat que abans de finals d'any es convocarà una sessió de el Pacte per la Mobilitat.