Un estudi evidencia que no hi ha diferències en els cervells de nenes i nens per aprendre matemàtiques

Un equip d'investigació de la Universitat Carnegie Mellon (Estats Units) ha examinat exhaustivament el desenvolupament cerebral de nens i nenes. La seva investigació, publicada a la revista 'Science of Learning', no mostra diferències de gènere en la funció cerebral o de la manera en què nens i nenes aprenen habilitats matemàtiques.





"La ciència no s'alinea amb les creences populars. Veiem que els cervells dels nens funcionen de manera similar independentment del seu gènere, així que esperem poder recalibrar les expectatives del que els nens poden aconseguir en matemàtiques", explica l'autora principal de la investigació, Jessia Cantlon, que ha realitzat el primer estudi de neuroimatge per avaluar les diferències biològiques de gènere en l'aptitud matemàtica dels nens petits.





El seu equip va usar la ressonància magnètica (RM) funcional per mesurar l'activitat cerebral en 104 nens petits (de 3 a 10 anys d'edat; 55 nenes) mentre veien un vídeo educatiu sobre temes de matemàtiques bàsiques, com comptar i sumar. Els investigadors van comparar els escàners dels nens i les nenes per avaluar la similitud cerebral. A més, l'equip va examinar la maduresa cerebral comparant els escàners dels nens amb els d'un grup d'adults (63 adults; 25 dones) que van veure els mateixos vídeos matemàtics.









Després de nombroses comparacions estadístiques, Cantlon i el seu equip no van trobar diferències en el desenvolupament cerebral de nenes i nens. A més, tampoc van trobar diferències en la manera com els nens i les nenes processaven les habilitats matemàtiques, i estaven igualment involucrats mentre veien els vídeos educatius. Finalment, la maduresa cerebral de nens i nenes va ser estadísticament equivalent quan es va comparar amb la d'homes o dones en el grup d'adults.





"No és només que els nens i les nenes estiguin usant la xarxa matemàtica de la mateixa manera, sinó que les similituds eren evidents en tot el cervell. Aquest és un important recordatori que els humans són més semblants entre si que nosaltres diferents", apunta la primera autora de l'article, Alyssa Kersey, becària postdoctoral de el Departament de Psicologia de la Universitat de Chicago (Estats Units).





Els investigadors també van comparar els resultats del 'Test of Early Mathematics Ability', un examen estandarditzat per a nens de 3 a 8 anys d'edat, de 97 participants (50 nenes) per mesurar l'índex de desenvolupament de les matemàtiques. Van trobar que l'habilitat matemàtica era equivalent entre els nens i no mostraven una diferència en el gènere o amb l'edat. L'equip tampoc va trobar una diferència de gènere entre la capacitat matemàtica i la maduresa cerebral.





L'autora principal de l'estudi lamenta que la societat i la cultura probablement estan allunyant a les nenes i les joves de les matemàtiques i els camps STEM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques). Estudis anteriors mostren que les famílies passen més temps amb nens petits a jocs que involucren la cognició espacial. Molts mestres també prefereixen passar més temps amb els nens durant la classe de matemàtiques, predient els èxits posteriors en matemàtiques.





"La socialització típica pot exacerbar les petites diferències entre nens i nenes que poden influir en la forma en què els tractem en ciències i matemàtiques. Hem de ser conscients d'aquests orígens per assegurar-nos que no som nosaltres els que causem les desigualtats de gènere", conclou Jessica Cantlon.