El PSOE tanca la campanya a Barcelona amb una posició frontal contra l'independentisme violent

El president de Govern en funcions i candidat socialista, Pedro Sánchez, ha tancat la seva campanya a Barcelona. Sánchez ha destacat que "és la primera vegada que un candidat a la presidència de Govern tanca la seva campanya a Barcelona, perquè aquí hi ha la Catalunya que defensem". "Perquè hi ha moltes Catalunyes com hi ha moltes Espanyes", ha destacat el candidat del PSOE.





"Quan superem aquesta crisi de convivència es reconeixerà el paper únic de el PSC a la superació d'aquesta crisi de convivència", ha assegurat Sánchez, que a continuació ha realitzat una comparativa respecte a el Partit Popular. "A Catalunya, sobre 48 diputats de 350, el PP a l'abril només va aconseguir un", ha apuntat el candidat, afegint que "això vol dir que el PP vol salvar Catalunya però els catalans no volen ser salvats pel PP" .









En l'acte de tancament de campanya de l'PSOE a Barcelona, alguns dels principals candidats socialistes de Catalunya han acompanyat al president de Govern en funcions.





El primer tinent d'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, ha afirmat que el PSC-PSOE és "un partit que té solucions i que té al seu país al cap". El polític català ha defensat a les forces de seguretat que van actuar durant els disturbis posteriors a la publicació de la sentència el passat 14 d'octubre.





En una al·lusió directa als violents, Collboni ha declarat que "les vostres fogueres no cremaran ni aquesta ciutat ni aquest país". Així mateix, el regidor ha celebrat l'actitud cívica de la major part dels ciutadans que gràcies al seu "civisme i respecte" van aconseguir vèncer els violents.





Finalment, Collboni ha demanat als presents el seu vot: "hem de assegurar-nos que el guanyador a Catalunya sigui el PSC i amb diferència el PSOE a Espanya".





CANDIDATS DE GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA





Blanca Cercas, número 2 a al Congrés dels Diputats per Girona, s'ha referit a "els que han creat por als carrers després de la sentència del procés". "Som els socialistes els que defensem a Catalunya la veritable llibertat i ho hem demostrat", ha defensat Cercas, per afegir que "apostem pel diàleg dins de la llei i la Constitució".





Per la seva banda, Montse Mínguez, cap de llista a Congrés per Lleida, ha estat contundent: "aquesta Catalunya de joves violents no ens agrada". "A Lleida els socialistes estem farts que ens enganyin i insultin pel carrer. No volem que juguin amb la nostra por", ha critiado Mínguez, que ha parlat d'un triple sentit de l'vot als socialistes el pròxim 10-N en referència a els tres candidats de la dreta: "no als tres trigèmins: Rivera, Casado i Abascal". "I no a l'abstenció", ha conclòs.





En representació de Tarragona ha acudit Sandra Guaita, la número 2 per la circumscripció a al Congrés dels Diputats. Guaita ha afirmat que "davant els esdeveniments d'atacs a seus socialistes ningú ens farà callar, ja no tenim por i no ens faran callar perquè nosaltres treballem per la gent".





UN CENTENAR DE CDR ES CONCENTREN DAVANT EL MÍTING





Prop d'un centenar de persones es concentra la tarda d'aquest divendres al voltant del recinte en què el candidat del PSOE i president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, farà el seu míting final a Barcelona, i ha tallat el carrer Rius i Taulet.





Porten pancartes en què es llegeix 'Li diuen democràcia i no ho és', 'Els CDR no ens rendim' i 'President, torna't a casa teva' i coregen consignes com 'Llibertat presos polítics', 'Fora els forces d'ocupació' i 'Buch dimissió'.





Els Mossos d'Esquadra han disposat una línia policial a l'alçada del carrer Rius i Taulet amb Lleida i també hi ha cinc furgones policials abans de l'entrada al Pavelló Tèxtil de Fira de Barcelona, on se celebra el míting.