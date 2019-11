Casado demana un "vot prestat" als votants de Ciutadans i Vox

El líder del PP i candidat a la Presidència de Govern, Pablo Casado, ha tancat la campanya electoral demanant als votants de Ciutadans i de Vox que triïn la "papereta" del PP a les eleccions d'aquest diumenge per poder "treure" a Pedro Sánchez del Palau de la Moncloa. Això sí, també ha sol·licitat un "vot prestat" als socialistes a què "fa mal Espanya" davant la "gravetat" del país per la crisi territorial i econòmica.





"Demanem el més sagrat que hi ha en democràcia, que és el vot. Vull dirigir-me a tots, però en particular a aquells que en algun moment van votar a PP però van decidir deixar de votar-nos", ha arrencat el seu discurs en un acte a l'hivernacle de la plaça de toros de les Vendes, davant unes 3.500 persones, segons fonts del partit -han completat l'aforament de 2.400 persones, tot i que més d'un miler s'han quedat fora del recinte--.









A l'acte han pres també la paraula la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, l'alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, la número dos del PP a Congrés per Madrid, Ana Pastor, i l'expresident del Senat i candidat a la cambra alta, Pío García Escudero. Abans d'aquests discursos, DJ 'El Pop' ha amenitzat el míting, com s'ha fet en altres actes de PP.





DEMANA UNA "OPORTUNITAT"





Tot i que ha expressat el seu "respecte" pels líders i votants de Cs i Vox, però davant la "gravetat de la situació que hi ha a Espanya", ha dit que es dirigia a ells "amb tota humilitat" perquè necessiten el seu suport per desallotjar Sánchez de Govern i recuperar el progrés econòmic i garantir la unitat nacional. "Cal anar tots junts al voltant de PP. Si fem el que vam fer a l'abril, tindrem el que va passar a l'abril", ha recalcat.





Després d'assegurar que només el PP pot guanyar a Sánchez, Casado ha fet referència també als "socialistes de bona fe" als quals els "fa mal Espanya", volen viure en una "nació unida" i els "preocupa" la situació econòmica, ja que, segons ha dit, es tracta que ara facin com van fer el 2000 i 2011 i ofereixin el seu suport al PP en aquests comicis. "Apel·lo a aquest votant per demanar-li el seu vot prestat i dir-li que ara també el necessitem perquè aquest és un projecte transversal i per a tots els espanyols", ha emfatitzat.





Dit això, ha apel·lat a l'esperit d'Espanya Suma per aglutinar el vot en la seva formació i ha dit que el PP, que té "programa, balanç de gestió i els millors equips", el que necessita és que li donin "aquesta oportunitat".





"Estem a Las Ventas, quan cal donar una orella a un torero tot l'estesa ha d'anar al costat, tota la plaça ha de unir-se amb el seu mocador blanc. Ara amb una papereta que només pot ser la del PP", ha proclamat, aprofitant la seva presència a la madrilenya plaça de tots.