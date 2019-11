Per Asens (ECP), el PSOE és "el vot de l'IBEX-35, la banca i la monarquia"

El candidat dels comuns a Congrés per Barcelona, Jaume Asens, ha assegurat aquest divendres que la seva candidatura és l'útil per a l'esquerra, i ha avisat que el PSOE representa "el vot útil del Ibex 35, de la banca, de la monarquia i de la CEOE", perquè tenen les mans lligades perquè tenen deutes amb els bancs, ha dit davant prop de 250 persones en un míting a Blanes.





"Ompliu les urnes d'esperança, de llibertat, de 'Sí que es pot', ha proclamat en el tancament de campanya dels comuns, en què també ha participat la candidata al Senat Rosa Lluch; la de Congrés per Girona, Laura López, i els membres de la llista de Asens Aina Vidal, Mar García, Joan Mena, Maria Freixanet i Marcelo Expósito, presentats per l'exregidor Joan Salmerón.





Asens ha criticat que el PSOE s'erigeixi com el vot útil de l'esquerra: "Sembla que pensin que som idiotes o no tenim memòria" i ha dit que ECP és el vot útil del socialisme que no renuncia als seus principis i que, perquè Unides Podem i el seu candidat, Pablo Iglesias, tinguin un bon resultat a Espanya, ECP ha de tenir a Catalunya.









Ha carregat també contra ERC i el seu candidat, Gabriel Rufián, de qui ha dit que és canviant: una moneda tirada a l'aire i "una ruleta russa, no se sap quan es dispara", i ha dit que ERC va incloure la independència entre els seus objectius en els anys 90 i que els expresidents Francesc Macià i Lluís Companys eren federalistes.





Ha avisat que cal respectar la història --cosa que també ha demanat a la candidata del PP Cayetana Álvarez de Toledo--, i criticat també a la CUP, tot i que sense citar-la: "Són irresponsables els que diuen que només aniran a bloquejar a Madrid. Com volen derogar la reforma laboral?", s'ha preguntat, i ha defensat anar a governar, a desbloquejar i a avançar.





Lluch, que vol que al Senat es parli català, ha carregat contra els partits independentistes i s'ha preguntat què proposen a més de la independència: "Diuen que vindrà una república. Només faltaria, som al segle XXI. Què pretenen? Inventar-uns reis catalans?", ha ironitzat, i s'ha preguntat si s'implantaria el model de JxCat, ERC o la CUP.





LLIBERTAT, DIÀLEG I SOLUCIONS





La filla de la víctima d'ETA Ernest Lluch ha dit que sembla que el PSOE i el PSC volen separar-se del catalanisme: "Les meves idees no han canviat, el que ha canviat han estat les sigles de el partit a què vot", ha dit, i Vidal ha demanat a totes les persones d'esquerres amb dubtes que voti als comuns, l'única força que garantirà l'esquerra i és el vot de la llibertat, el diàleg i les solucions, segons ella.





La candidata per Girona ha destacat que volen una societat que permeti als seus ciutadans escollir i que blindi els seus drets, també davant la nova recessió prevista: "Ens estan robant els serveis públics i qui els roba no és la crisi, sinó la dreta catalana i espanyola", davant del que ha demanat votar el seu espai polític, l'única esquerra sense tracte de favor en consells d'administració, ha dit.





L'acte ha començat amb una actuació del Cor Rebel i la presentació de Salmerón, que ha avisat que si no tenen la força suficient no hi haurà un govern d'esquerres, i Mena ha demanat a Sánchez que no pacti amb el PP per decència democràtica i ha advertit que no impulsaran mesures progressistes ni "el PSOE de les renúncies ni l'ERC de l'oportunisme".





Freixanet ha acusat Sánchez d'estar escollint el dolor social al no derogar la reforma laboral i no regular els preus de lloguer, mentre que Expósito ha dit que Sánchez vol poder de l'esquerra per vendre'l a la dreta, i ha assegurat que la papereta d'ECP és la de el triangle feminista i la de la falç i el martell.