Puigdemont i Borràs presumeixen de posar l'Estat "contra les cordes"

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el cap de llista de JxCat al Congrés, Laura Borràs, s'han erigit el vot al seu espai polític com els únics que han posat "contra les cordes" el Govern de Pedro Sánchez, i per això demanen força per tenir grup parlamentari després del rebuig d'ERC i la CUP a crear-ne un entre les forces independentistes.









En el míting de tancament de campanya electoral a les Cotxeres de Sants de Barcelona davant més d'un miler de persones, Puigdemont ha reclamat una última empenta amb què s'ha compromès a plantar cara i parar els peus a l'Estat: No ho posarem fàcil , no ens agenollarem ni regalarem res".





És més, l'expresident de la Generalitat ha assegurat que aquesta setmana han deixat en evidència a Govern de Sánchez a tot Europa quan es va comprometre a portar-li de tornada a Espanya, entre altres qüestions: "La inquisició espanyola ha tornat, ha tornat en versió 2.0 ".





Borràs, que ha reivindicat el seu sí a la unitat i que perseverarà en això, ha criticat la negativa de la CUP perquè "sembla que volien jugar contra la 'Roja' en comptes de amb la selecció catalana", així com la d'ERC: "Quin Govern facilitaran si l'únic que progressa és la repressió? Els seus vots els donaran a canvi de res quan estan absolutament desfrenats? "





El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reivindicat que JxCat representa l'1-O, la consulta de el 9 de novembre de 2014 i les consultes populars que van començar a Arenys de Munt (Barcelona), i que tot això va ser possible perquè es va voler tirar endavant "junts".





"Ja tenim la fórmula, no podem inventar una altra. Cal anar junts institucions, ciutadania i entitats socials, i tots amb el mateix objectiu", ha reclamat el president de la Generalitat, que ha erigit el vot a JxCat com el vot de la coherència.