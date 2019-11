El Suprem revisa les condemnes del cas Palau el 12 de novembre

El Tribunal Suprem (TS) ha fixat per al proper dimarts 12 de novembre la vista per a la deliberació i resolució de el recurs presentat contra la sentència dictada al gener de 2018 per l'Audiència Provincial de Barcelona en relació amb el desfalc milionari al Palau de la Música Catalana.









Van ser condemnats, entre d'altres, l'expresident de Palau, Fèlix Millet, a 9 anys i vuit mesos de presó; la seva mà dreta en la gestió d'aquest organismes Jordi Montull, a set anys i mig; l'exdirectora financera de Palau Gemma Montull, a 4 anys i mig; i l'extresorer de Convergància Democràtica de Catalunya (CDC), Daniel Osàcar, a 4 anys i cinc mesos. La sentència també va condemnar a el partit retornar 6,6 milions d'euros en comissions il·legals cobrades a través del Palau.





La deliberació a la Sala Penal del Tribunal Suprem es desenvoluparà a porta tancada, segons han assenyalat fonts jurídiques, i la sentència es notificarà previsiblement els dies següents.





Després de la sentència, van anunciar recursos dels condemnats Fèlix Millet (exdirector de Palau), Marta Vallès (la seva dona), Laia Millet (filla de tots dos), Jordi Montull, la seva filla Gemma Montull, Daniel Osàcar (extresorer de CDC) i el representant legal de l'antiga CDC, a més de la Fiscalia Anticorrupció, que va recórrer l'absolució dels antics directius de Ferrovial Pedro Buenaventura i Juan Elízaga.





El criteri de la Fiscalia difereix de tribunal, ja que considera que els delictes de Buenaventura i Elízaga (delicte societari d'administració deslleial i de tràfic d'influències) no estan prescrits, segons han informat hui fonts de la Fiscalia de Barcelona.





El saqueig de Palau de la Música va ascendir a 23 milions d'euros destinats al benefici particular dels acusats i al pagament de comissions a CDC, i la investigació no puc aclarir el parador de 6 milions d'aquesta quantitat global.





Les condemnes imposades als dos principals implicats ho van ser per delictes continuats de malversació i apropiació indeguda en concurs medial amb un delicte continuat de falsificació en document mercantil comès per funcionari públic, delicte continuat de tràfic i un delicte de falsedat comptable, delicte continuat de tràfic d'influències, delicte de blanqueig de capitals i contra la Hisenda Pública.