'Dolor y gloria' aconsegueix quatre nominacions als Premis de Cinema Europeus

La pel·lícula 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar, ha aconseguit quatre nominacions als Premis de Cinema Europeu (European Film Awards), que es lliuraran durant la cerimònia de premis que tindrà lloc el 7 de desembre a Berlín, tal com han anunciat el European Film Academy i EFA Productions aquest dissabte durant Festival de Cinema Europeu de Sevilla.













La cinta d'Almodóvar opta als guardons en les categories de Millor pel·lícula, director, guió i actor (Antonio Banderas) que ara votaran els més de 3.600 membres de EFA.





Les nominacions de 'Dolor y gloria' se sumen a les ja anunciades d'altres tres cintes espanyoles: la pel·lícula d'animació 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' i els curtmetratges 'Suc de Síndria' i 'The Christmas Gift'.





En l'apartat de Millor pel·lícula, a més de 'Dolor y gloria', competiran també 'El oficial y la espía', de Roman Polanski; 'Los miserables', de Ladj Ly; 'System crasher', de Nora Fingschdeidt; 'La favorita', de Yorgos Lanthimos; i 'El traidor', de Marco Bellocchio.

En l'apartat de Millor director es troben, a més d'Almodóvar, Marco Bellocchio ('El traidor'), Yorgos Lanthimos ('La favorita'), Roman Polanski ('El oficial y el espía) i Céline Sciamma ('Retrato de una mujer en llamas').





MILLOR ACTOR I ACTRIU





En els apartats interpretatius, a Millor actriu europea aspiren Olivia Colman ('La favorita'); Trine Dyrholm ('Queens of hearts'); Némie Merlant y Adèle Haenel ('Retrato de una mujer en llamas'); Viktoria Miroshnickenko ('Beanpole'); i Helena Zengel ('System crasher').





Per la seva banda, a el premi a l'actor europeu aspiren, a més d'Antonio Banderas, Jean Dujardin ('El oficial y el espía'); Pierfrancesco Favino ('El traidor'); Levan Gelbakhiani ('And then we danced'); Alexander Scheer ('Gundermann'); e Ingvar E. Sigurosson ('White, white day').





Així mateix, a Millor guió aspiren, a més d'Almodóvar, Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella i Francesco Piccolo ( 'El traidor'); Robert Harris i Roman Polanski ( 'El oficial y el espia'); Ladj Ly, Giordano Gederlini i Alexis Manenti ( 'Los miserables'); i Céline Sciamma ( 'Retrato de una mujer en llamas').





Finalment, les cintes que aspiren al premi a Millor documental són:'For Sama', de Waad al-Kateab y Edward Watts; 'Honeyland', de Ljubomir Stefanov i Tamara Kotevska; 'Putins's witnesses, de Vitaly Mansky; 'Selfie', d'Agostino Ferrente; i 'The disappearance of my mother', de Beniamino Barrese.