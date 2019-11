El "batalló" de presidents i vocals constitueix les meses electorals

Un total de 178.614 ciutadans s'encarregaran aquest diumenge d'atendre les 59.538 meses electorals repartides per tot el país per a les eleccions generals, una tasca per la qual cada un d'ells cobrarà 65 euros en concepte de dieta, la mateixa quantitat que en els comicis de l' passat 28 d'abril.





Com en cada procés electoral, els ajuntaments van ser els encarregats d'escollir per sorteig als presidents i vocals que hauran d'atendre les prop de 60.000 meses que es constituiran en els 22.867 col·legis o locals electorals que es van a habilitar.





En total, són 178.614 els membres titulars de les meses electorals seleccionats, 1.500 menys que en els comicis de el passat 28 d'abril, i 357.228 els suplents, 3.000 menys que en les generals de fa sis mesos.









IMPRESCINDIBLES PER A CONSTITUIR LES MESES





La seva tasca comença a les vuit del matí de diumenge, que és quan estan convocats. La cita és per al president i els dos vocals elegits, però també per als suplents (dos per lloc), que han d'acudir al col·legi electoral per si fallen els titulars, el que suposa una mobilització en total de 535.842 persones a tot el país . Les meses no es constitueixen sense aquests tres càrrecs i, si falta algun, la Junta Electoral pot obligar els primers votants que s'apropin a formar part de la mesa.





Un cop constituïdes les meses, a les nou del matí s'obriran els col·legis electorals, on es podrà votar fins a les 20.00 hores. A cada mesa aquest diumenge hi haurà dues urnes, una per votar al Congrés i una altra per al Senat.





Tancats els col·legis es procedirà a l'escrutini en cada mesa. El recompte inclourà els vots que hagin estat enviats per correu des d'Espanya i que seran afegits a la resta. Primer s'obren els sobres amb les paperetes a Congrés i, conclòs aquest procés, els de Senat.





VOTS BLANCS O NULS





En el recompte, es considerarà vot en blanc aquells sobres de Congrés que no continguin cap papereta. Al Senat a aquesta opció es suma una altra, la de no assenyalar cap candidat amb una 'x'.





Els membres de les meses rebutjaran a més els vots nuls, aquells que no siguin paperetes i sobre oficials, les paperetes sense sobre, les que estiguin manipulades d'alguna manera, per exemple, escrites; també els sobres amb paperetes de més d'una candidatura (en el cas de Congrés) o les paperetes de Senat amb més creus de les permeses (més de tres a la Península, més de dos en el cas de Gran Canària, Tenerife, Mallorca, Ceuta i Melilla, o més d'un en el cas de Menorca, Eivissa-Formentera, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote i La Palma).





Conclòs el recompte, els membres de les meses han de completar les actes i lliurar-les on correspongui: el president portarà als jutjats de primera instància o de pau l'escrutini i un vocal esperarà que un funcionari de Correus reculli al col·legi electoral còpia de l'acta de constitució de la mesa i de la sessió. Paral·lelament, Interior haurà facilitat els mitjans tècnics necessaris per a comunicar les dades al Ministeri per via telemàtica amb idea d'oferir els resultats provisionals a la nit electoral.





A més de tenir dret a una dieta, els ciutadans que hagin format part de les meses i que siguin treballadors per compte d'altri podran veure reduïda la jornada laboral de l'endemà, és a dir, de dilluns 11 de novembre, en cinc hores.