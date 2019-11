Pedro Sánchez, el primer líder nacional en votar

El president del Govern central en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha animat a tots els espanyols a votar per a "enfortir" la democràcia.



"Hem desplegat a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat perquè la democràcia transcorri pels seus llits normals i corrents. El dret al vot és fonamental", ha assenyalat Sánchez.









Així ho ha manifestat aquest diumenge el líder socialista en declaracions als mitjans després d'exercir el seu dret al vot en el Centre Cultural Volturno a Pozuelo de Alarcón, on ha acudit entorn de les 9.30 hores.





Per al president del Govern central, les eleccions generals converteixen "en una sola veu" la voluntat de tots els espanyols per a decidir quina és la seva "destinació comuna". "La democràcia ha estat la principal i millor herència que ens han deixat els nostres pares. La democràcia ens uneix com a país, ens fa més forts", ha sentenciat.

























Per això, ha animat als espanyols a votar i "enfortir" amb el vot la democràcia espanyola i ha desitjat "poder tenir estabilitat" per a "posar Espanya en marxa". "Hi haurà una participació bastant positiva i això és el més important perquè la democràcia surti enfortida", ha dit.





"Esperarem que votin els espanyols, és molt important que participem tots. A partir de demà ja parlarem de l'estabilitat del país", ha conclòs Sánchez.