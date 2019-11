Tanquen col·legi electoral a Guipúscoa per la mort d'un home

Un home de 77 anys d'edat ha mort per causas naturals quan es trobava en un col·legi electoral d'Urretxu (Guipúscoa), el que ha obligat a tancar el centre durant aproximadament una hora, segons han informat fonts de el Departament de Seguretat .









Els fets han tingut lloc cap a un quart de dues de la tarda a la Casa de Cultura d'Urretxu, establerta aquest diumenge com a col·legi electoral. Un home ha mort quan es trobava a les instal·lacions i no s'ha pogut fer res per evitar la seva mort, que ha estat imminent.





La mort d'aquest home ha obligat a tancar el col·legi electoral que ha tornat a obrir-se a les dues i cinc de la tarda quan s'ha procedit a l'aixecament del cadàver.