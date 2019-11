Un detingut a Melilla amb una carpeta amb vots i 200 euros a prop d'un col·legi electoral

La Policia Nacional ha detingut a Melilla a un individu que portava una carpeta amb vots de CPM i 200 euros en moneda marroquina a les rodalies d'un col·legi electoral, segons ha informat la delegada de Govern, Sabrina Moh (PSOE), mentre que el PP ha denunciat davant la Junta Electoral com diversos electors, que ja havien votat per correu, han estat descoberts quan intentaven fer el mateix a les taules.





En declaracions als periodistes, la delegada de Govern ha assenyalat que la jornada electoral "està transcorrent amb normalitat excepte per la detenció d'una persona" que ha estat descoberta a prop de el Col·legi Lleó Solá "amb set vots a al Congrés i dos a l'Senat de CPM i 200 euros en dírhams ".





Sabrina Moh ha detallat que l'home "ha estat portat a dependències policials" per prendre-li declaració i la seva possible posada a disposició judicial si bé se sospita que hagi pogut cometre un presumpte delicte electoral. "Portava 7 paperetes a al Congrés i dos a l'Senat i totes elles pertanyents a el partit de CPM", ha afegit.





Ha destacat "el fort dispositiu policial" que s'ha preparat per evitar qualsevol contratemps en aquesta jornada. "Comptem amb 223 efectius de la Policia Nacional, 146 de la Policia Local i un reforç de la Guàrdia Civil i de l'helicòpter", ha ressaltat la representant de l'Executiu central.





DOBLE VOTACIÓ





D'altra banda, el PP de Melilla ha denunciat davant la Junta Electoral que diversos electors han intentat votar dues vegades --una per correu i una altra a la taula-- però han estat descoberts pels seus interventors i pels components de les meses electorals.





El seu president i candidat a la reelecció a l'Senat, Juan José Imbroda, després d'emetre el seu vot, ha denunciat que el vot per correu a la ciutat ha augmentat "una barbaritat" en alguns col·legis i ha advertit a interventors "de determinat partit" de votar dues vegades, una per correu i una altra a la taula, està penat amb sis mesos de presó i 1.800 euros de multa, a més de la possible anul·lació de tota la votació en les taules que es produeixin aquest tipus d'incidències.





Juan José Imbroda ha desitjat que es voti en llibertat en tota Melilla, però ha expressat els seus dubtes que això pugui ocórrer. "A veure quines conseqüències té tot això", ha avisat. El president popular ha fet una última crida a la participació abans de el tancament de les taules a les 20,00 hores "davant la força que està demostrant CPM i Mustafa Aberchán en aquesta jornada".





El vot per correu a Melilla ha augmentat a la Ciutat Autònoma en aquests comicis un 50 per cent mentre que a nivell nacional ha caigut prop d'un 27 per cent.