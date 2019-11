Miguel López, acusat de l'assassinat de la vídua de l'expresident de la CAM, declarat innocent

El jurat popular ha declarat no culpable a Miguel López de ser l'autor material de l'assassinat de la seva sogra, Maria del Carmen Martínez, vídua de l'expresident de la CAM, Vicente Sala.





Així mateix, se li declara no culpable el delicte de tinença il·lícita d'armes. En tots dos casos, la votació del jurat ha estat sis vots a favor de la no culpabilitat per tres que sí que el consideraven culpable.





El veredicte s'ha llegit a les 17.27 hores d'aquest diumenge a les dependències dels jutjats de Pardo Gimeno, a Alacant, on des del passat 14 d'octubre s'ha jutjat a López per la mort de la seva sogra ocorreguda el 9 de desembre de 2016 de dos trets al Novocar, en el concessionari que dirigia el mateix gendre.

















Ara, la magistrada presidenta de tribunal del jurat popular ha de dictar sentència d'absolució. La defensa de Miguel López va sol·licitar la lliure absolució.





En canvi, la Fiscalia i l'acusació particular -que exercia el fill de la víctima, Vicente Sala-, coincidien en demanar 24 anys i mig de presó: 23 anys per assassinat amb traïdoria i agreujant de parentiu i 18 mesos per tinença il·lícita d'armes.





A la sortida del jutjat, l'advocat de la defensa, Javier Sánchez-Vera, ha mostrat la seva satisfacció pel veredicte, tot i que s'ha limitat a dir que estava "content".





Per la seva banda, Francisco Ruiz, advocat de l'acusació particular que exercia el fill de la víctima, Vicente Sala, ha rebutjat fer comentaris sobre el resultat.





El tribunal popular ha finalitzat la seva deliberació aquesta tarda de diumenge, després que a última hora de divendres la magistrada de l'Audiència d'Alacant convoqués a les parts per informar-los de la devolució al jurat de l'acta del veredicte, tal com preveuen els articles 63 i 64 de la Llei de Jurat, per no estar suficientment fonamentat i no haver tingut en compte algunes de les proves que s'han practicat en el judici oral, han explicat fonts pròximes al cas.





Així, el jurat popular ha acceptat les tesis de la de defensa que, en el judici, va exposar que "no hi havia proves directes" que Miguel López estigués en el lloc del crim, el concessionari Novocar, en el moment de l'assassinat. Així mateix, els 23 indicis presentats pel ministeri fiscal no han estat suficients per dictar un veredicte de culpabilitat, ja que no s'han trobat prova d'ADN, empremtes, restes de pólvora, eines per modificar les beines, ni l'arma.





ELS AMICS, MOLT CONTENTS





Per la seva banda, el portaveu dels amics de Miguel López, Ricardo Saiz, ha assegurat als mitjans que estan "molt contents" i ha elogiat la tasca de la magistrada i de jurat en un procés "molt complicat". Així mateix, ha parlat d'un "gran pas per a la justícia". López ha sortit visiblement emocionat de la sala, en la qual s'ha arribat a sentir algun aplaudiment i alguna exclamació de satisfacció, i s'ha fos en abraçades amb el seu entorn.





Finalment, el lletrat de l'administració de justícia ha donat lectura a la diligència i a l'informe pel qual aquest mateix diumenge ha estat substituïda una de les membres de jurat per una crisi d'ansietat. El metge forense ha visitat a la jurat i ha emès un informe pel qual ha estat exclosa.





Al llarg de les 18 sessions del judici, que s'ha traslladat de l'Audiència Provincial d'Alacant als jutjats de Pardo Gimeno per falta d'espai, han declarat tres desenes de testimonis, més d'una trentena de perits, un metge forense, 15 policies nacionals i dos locals. A la vista, López es va acollir al seu dret a no declarar a les parts, inclosa la seva defensa, a causa del "estat anímic feble" en què assegurava trobar-se.