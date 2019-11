Iglesias tendeix la mà a Sánchez per frenar a l'extrema dreta

El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, ha assenyalat aquest diumenge que la repetició electoral només ha servit perquè la dreta es reforci i l'extrema dreta (Vox) "es converteixi en una de les més poderoses d'Europa". Ha afegit que si a l'abril es va donar l'"oportunitat històrica" de conformar un Govern de coalició, ara existeix la "necessitat històrica" de fer-lo per a "frenar a l'extrema dreta".













Amb gest i to molt seriós, i acompanyat de gran part dels dirigents morats a més del coordinador federal d'IU, Iglesias ha confirmat que ha enviat un primer missatge al president en funcions, Pedro Sánchez, per a transmetre-li aquesta idea i per a oferir-li un acord per a aquest Govern de coalició que es fonamenti "en els articles socials de la Constitució Espanyola".





"S'adorm pitjor amb 50 diputats de l'extrema dreta que amb ministres d'Unides Podem en el Govern", ha indicat Iglesias abans de subratllar que ara "l'única manera de frenar a l'extrema dreta a Espanya és amb un govern que doni l'estabilitat parlamentària suficient i que garanteixi les polítiques socials imprescindibles".





Segons el parer d'Iglesias, aconseguir frenar els d'Abascal passa per apostar per aquest govern progressista en el qual cada força estigui representada segons la proporció dels vots obtinguts en el 10N, i que es consolidi en els articles socials de la Carta Magna, "que són el millor instrument per a garantir és Estat de benestar".





"Tornem a tendir la mà a Pedro Sánchez, apel·lem a la seva responsabilitat perquè se senten amb nosaltres i respectin el resultat", ha apuntat, per a després matisar que les dades d'aquest diumenge llancen que la ciutadania opta per la pluralitat i perquè diferents opcions arriben a un acord: "Cal negociar i compartir responsabilitats".





Per part seva, el coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, ha assenyalat que els resultats electorals d'aquest diumenge constaten la "gran irresponsabilitat" d'anar a una repetició electoral, i ha culpat de la mateixa als "enginyers" de la Moncloa que van buscar augmentar escons "a costa de la crisi territorial".





A més, ha acusat Ciutadans i a PP de contribuir a normalitzar a l'extrema dreta, i que surti reforçada. Amb tot, ha puntualitzat que l'espai de confluència d'Unides Podem surt enfortit d'aquest repte "difícil".





Unides Podem i les seves confluències han tornat a retrocedir en vots aquest 10-N en deixar-se set escons respecte a les eleccions generals d'abril, repetint com a quarta força tot i la competència en aquests comicis de Més País.





El partit de Pablo Iglesias ha obtingut 35 escons i el d'Iñigo Errejón sol tres després de la seva salt a la política nacional, amb el 93 per cent escrutat.





Els de Pablo Iglesias baixen tant en el nombre de vots com en el percentatge respecte a les eleccions del 28-A. Prenent de referència la comparació amb el guanyador de les eleccions, el PSOE (120 escons aquest 10-N), ara el partit morat té 85 seients menys al Congrés dels Diputats que els socialistes, pels 81 de fa set mesos.





A l'abril Unides Podem passar de tercera a quarta força d'àmbit nacional, llavors per l'auge de Ciutadans i aquesta nit pel de Vox. En les anteriors eleccions ja va patir un important retrocés que ara es confirma, tot i que esmorteint la caiguda, ja que llavors va perdre 25 actes al Congrés.





EN COMÚ PODEM





El cap de llista d'En Comú Podem al Congrés, Jaume Asens, ha apel·lat a les forces progressistes per a "assumir un compromís antifeixista, un compromís per a construir un dic de contenció a l'ascens de l'extrema dreta" després dels resultats de Vox en les eleccions generals.





En roda de premsa en la seu dels comuns, ha afirmat que estan en joc les bases constitutives democràcia: "Això obliga a Pedro Sánchez a prendre nota i escoltar el mandat d'una societat que vol deixar enrere les majories absolutes del bipartidisme", per la qual cosa hauran d'esforçar-se per a arribar a acords, ha dit.





També ha demanat "deixar les polítiques de trinxeres", dialogar i ser generosos, i considera confirmat que hi ha una majoria progressista més àmplia que les dretes, la qual cosa considera que els exigeix responsabilitat per a gestionar el resultat electoral.





"Vam dir que era una gran irresponsabilitat convocar aquestes eleccions", ha criticat que el president del Govern en funcions i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, ho va fer pensant que li beneficiaria però finalment ha beneficiat a Vox, ha lamentat.





"Sánchez haurà de decidir si vol un acord de progrés o un acord de dretes", i ha afegit que no se sortirà del bloqueig fins que escolti el mandat d'una societat plural i diversa.