Evo Morales renuncia com a president de Bolívia: "La lluita no s'acaba aquí"

Evo Morales renuncia com a president de Bolívia després de la pressió exercida per les forces armades i la policia perquè dimitís -per les sospites de frau electoral a les eleccions del 20 d'octubre- i després de la renúncia de diversos dels seus ministres.





El cap de les Forces Armades bolivianes, William Kaiman, havia exigit la renuncia d'Evo Morales a la presidència per sospita de frau electoral. Per William Kaiman, la sortida de Morales permetria "la pacificació i el manteniment de l'estabilitat". El Comandant General de la Policia, Vladimir Yuri Calderón, també va suggerir la renúncia de Morales.









Poc després de conèixer-se les demandes dels militars, es va publicar un vídeo que mostrava l'enlairament de l'avió del President. La sospita que havia aterrat a Chimoré es va confirmar després que Evo Morales fes una declaració des d'allà anunciant que lliuraria la seva carta de renúncia a l'Assemblea Legislativa Plurinacional de Bolívia, però no sense abans dir que "els grups oligàrquics estan conspirant contra la democràcia".





En la declaració de renúncia, des de Chimoré, Evo Morales es dirigeix directament a l'oposició -Luis Camacho i Carlos taula- perquè no persegueixin, segrestin o cremin les cases dels partidaris de govern o de les seves famílies.





"Em rendeixo perquè els meus germans i germanes, líders i autoritat del Moviment pel Socialisme, no siguin castigats, perseguits, amenaçats", va dir Evo Morales.





"La lluita no acaba aquí. Els humils, els pobres, els sectors socials, els patriotes, continuarem amb aquesta lluita per la igualtat i la pau. I en aquest moment, és important dir-li al poble bolivià, és la meva obligació, com a President de tots els bolivians, buscar aquesta pacificació".





Abans d'acabar la primera part de la intervenció, Morales es va dirigir un cop més a l'oposició: "Taula i Camacho i altres comitès civils, no maltractin als nostres germans i germanes, no facin mal als humils i als pobres, no enganyin amb mentides".





Les sospites de frau electoral i les protestes que van seguir van fer que el president anunciés avui que hi hauria noves eleccions. "En convocar noves eleccions nacionals garantim que el poble, amb una majoria lliure, democràtica i pacífica, triï a les seves noves autoritats per votació, incorporant nous actors polítics", va escriure Evo Morales a Twitter. "Germanes i germans, els demano que baixin la tensió, tenim l'obligació de pacificar Bolívia.





Després de les eleccions del 20 d'octubre, l'Organització d'Estats Americans (OEA) va informar que va trobar diverses irregularitats en el procés electoral que van portar a l'elecció de Morales per a un quart mandat.





Les protestes als carrers van ser immediates, fins i tot de les autoritats, que, segons el ministre d'Afers Estrangers, indicaven un pla de cop d'Estat.