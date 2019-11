Iceta retreu a PP i Cs l'ascens de VOX

El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, ha retret PP i Cs l'ascens de Vox a les eleccions generals d'aquest diumenge, i ha defensat que els socialistes són els únics que poden liderar un govern progressista a Espanya.









En una declaració davant la premsa amb el 98% escrutat, ha mostrat la seva preocupació per l'auge de Vox tant a Catalunya com a tot Espanya: "Blanquejar-los és equivocat. Atiar l'antipolítica beneficia sempre a l'extrema dreta. Esperem que PP i Cs aprenguin aquest ensenyament".





No obstant, ha assegurat que al PSC estan "satisfets" amb els resultats obtinguts a Catalunya, on es mantenen com a segona força amb 12 escons per darrere d'ERC, que ha obtingut 13 perdent dos respecte als comicis de l'28 d'abril.





"Felicitem ERC tot i la pèrdua d'escons que ha experimentat. Han estat una eleccions en un context especialment difícil", ha dit Iceta, que ha insistit que el PSC treballarà per donar continuïtat a un govern socialista liderat per Pedro Sánchez.





Iceta ha comparegut al costat de la presidenta de Congrés i candidata d'el PSC a les eleccions generals per Barcelona, Meritxell Batet, que no ha pogut participar en la campanya per estar de baixa per indisposició; el candidat al Senat, Manuel Cruz; el líder dels socialistes a Barcelona, Jaume Collboni, i el secretari d'organització i cap de campanya de PSC, Salvador Illa.





Així mateix, ha destacat que l'independentisme no ha aconseguit la majoria dels vots a Catalunya: "L'independentisme no té suport majoritari a Catalunya, i no deixarem de recordar-sempre que semblin oblidar-ho".





Ha assegurat que el PSC ha demostrat ser un "gran partit per oferir una solució acordada per sortir de l'atzucac en què ens ha ficat l'independentisme", i ha remarcat que treballaran per aconseguir un govern progressista a Espanya.





"Els resultats no animen a treballar contra el bloc polític a Espanya, per resoldre els problemes de la gent i ser alternativa a l'independentisme", ha conclòs Iceta, que ha dit que aquest dilluns abordaran els resultats amb l'escrutini tancat.